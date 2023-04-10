Жительница ХМАО каждый месяц теряет пенсию из-за волокиты ПФР

11 апреля 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

У югорчанки списывают средства по иску «Совкомбанка», хотя решение суда было отменено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Нижневартовска (ХМАО) вынуждена каждый месяц терять часть пенсии. У югорчанки списывают средства по иску «Совкомбанка», хотя, по ее словам, решение суда было отменено. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка. «Я прохожу процедуру банкротства, на которую имею право, и почему-то в сентябре „Совкомбанк“ (у пенсионерки была оформлена в банке кредитная карта — прим. URA.RU) провел судебное заседание, меня не предупредив. И в феврале вдруг у меня 12 тысяч с пенсии снимают. Я не могла понять, в чем дело, и обратилась к юристу. Мы выяснили, что здесь [в Нижневартовском отделении Пенсионного фонда] никаких требований нет и нужно выходить на Пенсионный фонд в Ханты-Мансийске», — рассказала пенсионерка журналисту агентства. По словам женщины, ей удалось добиться отмены судебного решения по иску от банка. «Но все равно в следующем месяце в марте у меня опять сняли эту сумму, а потом сняли в апреле», — добавляет она. В Нижневартовском отделении Пенсионного фонда женщине пояснили, что ей необходимо предоставить документы об отмене судебного решения в окружной офис в Ханты-Мансийске. «Она [администратор в отделении фонда в Нижневартовске] мне сказала: только письмо отправить, ничего больше. Я связалась со своим юристом, мне сказали, что действительно можно отправить, но может пройти и полгода, а деньги сейчас снимают, хотя все отменено», — добавляет пенсионерка. Поехать же в окружную столицу, по словам женщины, она не может по состоянию здоровья. При этом пенсионерка утверждает, что у службы судебных приставов нет информации о наложенном на нее взыскании. URA.RU направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в отделение Социального фонда России по ХМАО и окружное управление ФССП РФ, а также в «Совкомбанк». На момент публикации новости ответы получены не были. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Нижневартовска (ХМАО) вынуждена каждый месяц терять часть пенсии. У югорчанки списывают средства по иску «Совкомбанка», хотя, по ее словам, решение суда было отменено. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка. «Я прохожу процедуру банкротства, на которую имею право, и почему-то в сентябре „Совкомбанк“ (у пенсионерки была оформлена в банке кредитная карта — прим. URA.RU) провел судебное заседание, меня не предупредив. И в феврале вдруг у меня 12 тысяч с пенсии снимают. Я не могла понять, в чем дело, и обратилась к юристу. Мы выяснили, что здесь [в Нижневартовском отделении Пенсионного фонда] никаких требований нет и нужно выходить на Пенсионный фонд в Ханты-Мансийске», — рассказала пенсионерка журналисту агентства. По словам женщины, ей удалось добиться отмены судебного решения по иску от банка. «Но все равно в следующем месяце в марте у меня опять сняли эту сумму, а потом сняли в апреле», — добавляет она. В Нижневартовском отделении Пенсионного фонда женщине пояснили, что ей необходимо предоставить документы об отмене судебного решения в окружной офис в Ханты-Мансийске. «Она [администратор в отделении фонда в Нижневартовске] мне сказала: только письмо отправить, ничего больше. Я связалась со своим юристом, мне сказали, что действительно можно отправить, но может пройти и полгода, а деньги сейчас снимают, хотя все отменено», — добавляет пенсионерка. Поехать же в окружную столицу, по словам женщины, она не может по состоянию здоровья. При этом пенсионерка утверждает, что у службы судебных приставов нет информации о наложенном на нее взыскании. URA.RU направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в отделение Социального фонда России по ХМАО и окружное управление ФССП РФ, а также в «Совкомбанк». На момент публикации новости ответы получены не были.