11 апреля 2023

На челябинском озере продают землю под турбазу за 89 млн рублей. Скрин

На озере Увильды земля для строительства базы отдыха продается за 89 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Озера Южного Урала. Челябинская область, берег, лето, тургояк, отдых, озеро, аргази, природа, южный урал, туризм, климат, экология, увильды, кисегач
Объект можно перестроить под загородный отель Фото:

На озере Увильды (Челябинская область) продается земельный участок площадью 5,05 га с 14 объектами недвижимости за 89 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений.

«Продается земельный участок и комплекс зданий на озере Увильды под объект туристической инфраструктуры. Участок в собственности. На нем расположены 14 объектов недвижимости и три сооружения, они подлежат реконструкции», — говорится в объявлении на сайте «Авито»

Автор сообщения уточнил, что к участку подведены электричество, вода подается из артезианской скважины, согласована точка врезки газопровода на расстоянии 1,4 км от участка. Есть очистные сооружения, которые также требуют реконструкции.

Здания на территории объекта подлежат реконструкции
Здания на территории объекта подлежат реконструкции

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На озере Увильды (Челябинская область) продается земельный участок площадью 5,05 га с 14 объектами недвижимости за 89 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Продается земельный участок и комплекс зданий на озере Увильды под объект туристической инфраструктуры. Участок в собственности. На нем расположены 14 объектов недвижимости и три сооружения, они подлежат реконструкции», — говорится в объявлении на сайте «Авито» Автор сообщения уточнил, что к участку подведены электричество, вода подается из артезианской скважины, согласована точка врезки газопровода на расстоянии 1,4 км от участка. Есть очистные сооружения, которые также требуют реконструкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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