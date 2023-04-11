На челябинском озере продают землю под турбазу за 89 млн рублей. Скрин

На озере Увильды земля для строительства базы отдыха продается за 89 млн рублей

12 апреля 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

Объект можно перестроить под загородный отель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На озере Увильды (Челябинская область) продается земельный участок площадью 5,05 га с 14 объектами недвижимости за 89 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Продается земельный участок и комплекс зданий на озере Увильды под объект туристической инфраструктуры. Участок в собственности. На нем расположены 14 объектов недвижимости и три сооружения, они подлежат реконструкции», — говорится в объявлении на сайте «Авито» Автор сообщения уточнил, что к участку подведены электричество, вода подается из артезианской скважины, согласована точка врезки газопровода на расстоянии 1,4 км от участка. Есть очистные сооружения, которые также требуют реконструкции. Здания на территории объекта подлежат реконструкции Скрин сайта «Авито»

На озере Увильды (Челябинская область) продается земельный участок площадью 5,05 га с 14 объектами недвижимости за 89 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Продается земельный участок и комплекс зданий на озере Увильды под объект туристической инфраструктуры. Участок в собственности. На нем расположены 14 объектов недвижимости и три сооружения, они подлежат реконструкции», — говорится в объявлении на сайте «Авито» Автор сообщения уточнил, что к участку подведены электричество, вода подается из артезианской скважины, согласована точка врезки газопровода на расстоянии 1,4 км от участка. Есть очистные сооружения, которые также требуют реконструкции.