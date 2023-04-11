На озере Увильды (Челябинская область) продается земельный участок площадью 5,05 га с 14 объектами недвижимости за 89 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений.
«Продается земельный участок и комплекс зданий на озере Увильды под объект туристической инфраструктуры. Участок в собственности. На нем расположены 14 объектов недвижимости и три сооружения, они подлежат реконструкции», — говорится в объявлении на сайте «Авито»
Автор сообщения уточнил, что к участку подведены электричество, вода подается из артезианской скважины, согласована точка врезки газопровода на расстоянии 1,4 км от участка. Есть очистные сооружения, которые также требуют реконструкции.
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