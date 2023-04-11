В Челябинске на Пасху предложили пряничные формы из бука. Фото

12 апреля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Продажи пасхального декора в Челябинске выросли на треть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске на Пасху предложили приобрести пряничные формы из бука. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», продажи праздничного декора в городе по сравнению с 2022 годом выросли на 33%. «Мастера из Челябинска продают оригинальные пряничные формы из бука за 680 рублей. Продажи пасхального декора по сравнению с прошлым годом выросли на 33%», — уточнили на «Авито». Покупки пищевых красителей для яиц среди пользователей классифайда в 2023 году выросли в 3,7 раза в сравнении с 2022 годом. В среднем приобрести набор красителей в Челябинске можно за 310 рублей, подсчитали аналитики платформы. На сайте представлен целый ряд объявлений о продаже декора. Челябинцы предлагают приобрести у них пасхальные венки, украшенные корзинки для яиц, резного пасхального кролика и текстильную курочку. Формы позволят выпечь печатные пряники Фото: сайт классифайда «Авито» Формы изготовлены из массива бука Фото: сайт классифайда «Авито»

В Челябинске на Пасху предложили приобрести пряничные формы из бука. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», продажи праздничного декора в городе по сравнению с 2022 годом выросли на 33%. «Мастера из Челябинска продают оригинальные пряничные формы из бука за 680 рублей. Продажи пасхального декора по сравнению с прошлым годом выросли на 33%», — уточнили на «Авито». Покупки пищевых красителей для яиц среди пользователей классифайда в 2023 году выросли в 3,7 раза в сравнении с 2022 годом. В среднем приобрести набор красителей в Челябинске можно за 310 рублей, подсчитали аналитики платформы. На сайте представлен целый ряд объявлений о продаже декора. Челябинцы предлагают приобрести у них пасхальные венки, украшенные корзинки для яиц, резного пасхального кролика и текстильную курочку.