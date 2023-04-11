11 апреля 2023

В Челябинске на Пасху предложили пряничные формы из бука. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ткацкая мастерская Ново-Тихвинского монастыря. Екатеринбург, пасха, мешочек
Продажи пасхального декора в Челябинске выросли на треть Фото:

В Челябинске на Пасху предложили приобрести пряничные формы из бука. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», продажи праздничного декора в городе по сравнению с 2022 годом выросли на 33%.

«Мастера из Челябинска продают оригинальные пряничные формы из бука за 680 рублей. Продажи пасхального декора по сравнению с прошлым годом выросли на 33%», — уточнили на «Авито».

Покупки пищевых красителей для яиц среди пользователей классифайда в 2023 году выросли в 3,7 раза в сравнении с 2022 годом. В среднем приобрести набор красителей в Челябинске можно за 310 рублей, подсчитали аналитики платформы.

На сайте представлен целый ряд объявлений о продаже декора. Челябинцы предлагают приобрести у них пасхальные венки, украшенные корзинки для яиц, резного пасхального кролика и текстильную курочку.

Формы позволят выпечь печатные пряники
Формы позволят выпечь печатные пряники
Фото:
Формы изготовлены из массива бука
Формы изготовлены из массива бука
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинске на Пасху предложили приобрести пряничные формы из бука. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», продажи праздничного декора в городе по сравнению с 2022 годом выросли на 33%. «Мастера из Челябинска продают оригинальные пряничные формы из бука за 680 рублей. Продажи пасхального декора по сравнению с прошлым годом выросли на 33%», — уточнили на «Авито». Покупки пищевых красителей для яиц среди пользователей классифайда в 2023 году выросли в 3,7 раза в сравнении с 2022 годом. В среднем приобрести набор красителей в Челябинске можно за 310 рублей, подсчитали аналитики платформы. На сайте представлен целый ряд объявлений о продаже декора. Челябинцы предлагают приобрести у них пасхальные венки, украшенные корзинки для яиц, резного пасхального кролика и текстильную курочку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...