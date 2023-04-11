В Челябинске на Пасху предложили приобрести пряничные формы из бука. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», продажи праздничного декора в городе по сравнению с 2022 годом выросли на 33%.
«Мастера из Челябинска продают оригинальные пряничные формы из бука за 680 рублей. Продажи пасхального декора по сравнению с прошлым годом выросли на 33%», — уточнили на «Авито».
Покупки пищевых красителей для яиц среди пользователей классифайда в 2023 году выросли в 3,7 раза в сравнении с 2022 годом. В среднем приобрести набор красителей в Челябинске можно за 310 рублей, подсчитали аналитики платформы.
На сайте представлен целый ряд объявлений о продаже декора. Челябинцы предлагают приобрести у них пасхальные венки, украшенные корзинки для яиц, резного пасхального кролика и текстильную курочку.
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