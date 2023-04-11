11 апреля 2023

На главной арт-выставке Перми покажут местные заводы

На выставке «Арт-Пермь» представят экспозицию картин заводской жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, металлургическое предприятие, металлургия, мотовилихинские заводы, металлургический завод, мотовилиха, цех розлива жидкой стали
Заводская жизнь — главная тема проекта «Худпром» Фото:

В рамках масштабной выставки «Арт-Пермь» посетителям представят экспозицию картин, посвященную заводам. Работу промышленных предприятий Прикамья запечатлели в своих произведениях художники из Перми, Екатеринбурга, Москвы и Ростова-на-Дону, объединив в проект «Худпром». На картинах изображены не абстрактные заводы, а действующие предприятия, подчеркивают авторы.

«Кто когда-нибудь присутствовал или работал там, обязательно узнают „Мотовилихинские заводы“ и „Пермские моторы“, „Еврохим“ и „КРМЗ“ и другие производства», — рассказала URA.RU художница, куратор проекта Мария Колыванова. Всего будет выставлено около 50 работ.

Проект «Худпром» можно будет увидеть на выставке «Понаехали. Арт-Пермь. XXV». Она пройдет с 19 по 23 апреля в культурно-выставочном центре «Пермь Экспо».

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В рамках масштабной выставки «Арт-Пермь» посетителям представят экспозицию картин, посвященную заводам. Работу промышленных предприятий Прикамья запечатлели в своих произведениях художники из Перми, Екатеринбурга, Москвы и Ростова-на-Дону, объединив в проект «Худпром». На картинах изображены не абстрактные заводы, а действующие предприятия, подчеркивают авторы. «Кто когда-нибудь присутствовал или работал там, обязательно узнают „Мотовилихинские заводы“ и „Пермские моторы“, „Еврохим“ и „КРМЗ“ и другие производства», — рассказала URA.RU художница, куратор проекта Мария Колыванова. Всего будет выставлено около 50 работ. Проект «Худпром» можно будет увидеть на выставке «Понаехали. Арт-Пермь. XXV». Она пройдет с 19 по 23 апреля в культурно-выставочном центре «Пермь Экспо».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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