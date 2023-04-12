Челябинский рецидивист задушил соседа за замечание о громкой музыке

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Суд назначил рецидивисту девять лет колонии строго режима Фото:

В Верхнем Уфалее Челябинской области рецидивист задушил соседа, супруга которого сделала замечание на громкую музыку. Об этом сообщили в пресс-службе верхнеуфалейского городского суда.

«В Верхнем Уфалее в 2022 году во дворе дома №182 на улице Ленина Антон З. с другом распивали спиртные напитки и громко слушали музыку. Жильцы дома сделали им замечание, на что мужчина стал ругаться с соседкой. В конфликт вмешался ее супруг. В ответ на это Антон З. избил и задушил мужчину», — уточнили в пресс-службе.

С учетом рецидива преступления суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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В Верхнем Уфалее Челябинской области рецидивист задушил соседа, супруга которого сделала замечание на громкую музыку. Об этом сообщили в пресс-службе верхнеуфалейского городского суда. «В Верхнем Уфалее в 2022 году во дворе дома №182 на улице Ленина Антон З. с другом распивали спиртные напитки и громко слушали музыку. Жильцы дома сделали им замечание, на что мужчина стал ругаться с соседкой. В конфликт вмешался ее супруг. В ответ на это Антон З. избил и задушил мужчину», — уточнили в пресс-службе. С учетом рецидива преступления суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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