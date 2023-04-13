Песков раскрыл ключевую цель Путина

Дмитрий Песков: ключевая цель Путина — улучшение жизни россиян
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Цель Владимира Путина — улучшать жизни россиян, заявил Дмитрий Песков Фото:

Главная цель президента России Владимира Путина — улучшение жизни россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин видит своей ключевой целью улучшение жизни граждан, в этом — его главная идея», — передает слова Пескова ТАСС. Также он добавил, что общество консолидируется вокруг президента, что является главным в настроениях россиян.

Ранее Путин рассказал о факторах роста экономической активности России, пишет RT. Он пояснил, что есть все основания полагать, что экономическая активность будет повышаться и дальше. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что Путин — мастер побежать, передает телеканал 360. По словам Риттера, Путин терпелив и не совершает опрометчивых поступков.

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Главная цель президента России Владимира Путина — улучшение жизни россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Владимир Путин видит своей ключевой целью улучшение жизни граждан, в этом — его главная идея», — передает слова Пескова ТАСС. Также он добавил, что общество консолидируется вокруг президента, что является главным в настроениях россиян. Ранее Путин рассказал о факторах роста экономической активности России, пишет RT. Он пояснил, что есть все основания полагать, что экономическая активность будет повышаться и дальше. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что Путин — мастер побежать, передает телеканал 360. По словам Риттера, Путин терпелив и не совершает опрометчивых поступков.
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