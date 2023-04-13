Под окнами многоэтажки в Челябинске нашли труп мужчины

14 апреля 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Мужчина выпал с балкона квартиры на 9 этаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске под окнами многоэтажки по улице Культуры нашли труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «О трупе сообщил фельдшер скорой помощи, которую вызвали местные жители. Характер травм говорит о падении с высоты», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина проживал в этом доме. Он выпал с балкона своей квартиры на девятом этаже. На момент смерти ему было 39 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Там сообщили, что у них пока нет информации по инциденту.

В Челябинске под окнами многоэтажки по улице Культуры нашли труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «О трупе сообщил фельдшер скорой помощи, которую вызвали местные жители. Характер травм говорит о падении с высоты», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина проживал в этом доме. Он выпал с балкона своей квартиры на девятом этаже. На момент смерти ему было 39 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Там сообщили, что у них пока нет информации по инциденту.