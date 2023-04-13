13 апреля 2023

Под окнами многоэтажки в Челябинске нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, балкон, окна, лето, открытые окна
Мужчина выпал с балкона квартиры на 9 этаже Фото:

В Челябинске под окнами многоэтажки по улице Культуры нашли труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«О трупе сообщил фельдшер скорой помощи, которую вызвали местные жители. Характер травм говорит о падении с высоты», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина проживал в этом доме. Он выпал с балкона своей квартиры на девятом этаже. На момент смерти ему было 39 лет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Там сообщили, что у них пока нет информации по инциденту.

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В Челябинске под окнами многоэтажки по улице Культуры нашли труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «О трупе сообщил фельдшер скорой помощи, которую вызвали местные жители. Характер травм говорит о падении с высоты», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина проживал в этом доме. Он выпал с балкона своей квартиры на девятом этаже. На момент смерти ему было 39 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Там сообщили, что у них пока нет информации по инциденту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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