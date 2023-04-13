Под окнами многоэтажки в Челябинске нашли труп мужчины

Мужчина выпал с балкона квартиры на 9 этаже
В Челябинске под окнами многоэтажки по улице Культуры нашли труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«О трупе сообщил фельдшер скорой помощи, которую вызвали местные жители. Характер травм говорит о падении с высоты», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчина проживал в этом доме. Он выпал с балкона своей квартиры на девятом этаже. На момент смерти ему было 39 лет.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Там сообщили, что у них пока нет информации по инциденту.
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