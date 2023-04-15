Ветераны угостили куличами мам погибших в Чечне и Афганистане пермяков

16 апреля 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Праздничные куличи раздали мамам погибших пермских бойцов Фото: Илья Московец © URA.RU Мамам погибших в Чечне и Афганистане жителей Прикамья в канун Пасхи вручили куличи от региональных ветеранских организаций. Эта информация опубликована в группе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». «Ветераны регионального „Союза пограничников“ испекли куличи и передали их „Боевому братству“ и „Российскому Союзу ветеранов Афганистана“, а ветераны боевых действий в Чечне <…> на своих автомобилях совершили марш-бросок по подшефной территории — Индустриальному и Кировскому районам прикамской столицы. Они навестили мам погибших пермяков на различных войнах и конфликтах», — указано в сообщении. Ранее местная благотворительная организация, которая помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объявила сбор куличей для людей без дома. Призыв был опубликован в соцсети. Также пермякам рассказали о тематических праздничных мероприятиях, приуроченных к Пасхе.

Мамам погибших в Чечне и Афганистане жителей Прикамья в канун Пасхи вручили куличи от региональных ветеранских организаций. Эта информация опубликована в группе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». «Ветераны регионального „Союза пограничников“ испекли куличи и передали их „Боевому братству“ и „Российскому Союзу ветеранов Афганистана“, а ветераны боевых действий в Чечне <…> на своих автомобилях совершили марш-бросок по подшефной территории — Индустриальному и Кировскому районам прикамской столицы. Они навестили мам погибших пермяков на различных войнах и конфликтах», — указано в сообщении. Ранее местная благотворительная организация, которая помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объявила сбор куличей для людей без дома. Призыв был опубликован в соцсети. Также пермякам рассказали о тематических праздничных мероприятиях, приуроченных к Пасхе.