15 апреля 2023
14 апреля 2023

Ветераны угостили куличами мам погибших в Чечне и Афганистане пермяков

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Праздничные куличи раздали мамам погибших пермских бойцов Фото:

Мамам погибших в Чечне и Афганистане жителей Прикамья в канун Пасхи вручили куличи от региональных ветеранских организаций. Эта информация опубликована в группе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте».

«Ветераны регионального „Союза пограничников“ испекли куличи и передали их „Боевому братству“ и „Российскому Союзу ветеранов Афганистана“, а ветераны боевых действий в Чечне <…> на своих автомобилях совершили марш-бросок по подшефной территории — Индустриальному и Кировскому районам прикамской столицы. Они навестили мам погибших пермяков на различных войнах и конфликтах», — указано в сообщении.

Ранее местная благотворительная организация, которая помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объявила сбор куличей для людей без дома. Призыв был опубликован в соцсети. Также пермякам рассказали о тематических праздничных мероприятиях, приуроченных к Пасхе.

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Мамам погибших в Чечне и Афганистане жителей Прикамья в канун Пасхи вручили куличи от региональных ветеранских организаций. Эта информация опубликована в группе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». «Ветераны регионального „Союза пограничников“ испекли куличи и передали их „Боевому братству“ и „Российскому Союзу ветеранов Афганистана“, а ветераны боевых действий в Чечне <…> на своих автомобилях совершили марш-бросок по подшефной территории — Индустриальному и Кировскому районам прикамской столицы. Они навестили мам погибших пермяков на различных войнах и конфликтах», — указано в сообщении. Ранее местная благотворительная организация, которая помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объявила сбор куличей для людей без дома. Призыв был опубликован в соцсети. Также пермякам рассказали о тематических праздничных мероприятиях, приуроченных к Пасхе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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