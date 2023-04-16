ГИБДД начала проверку из-за сбитого в центре Перми ребенка

ГИБДД сейчас устанавливает все обстоятельства ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская госавтоинспекция начала проверку из-за сбитой в центре Перми девочки. По информации полицейских, ребенка на перекрестке сбил городской автобус.

«Около 11.00 часов по ул. Ленина в направлении ул. Попова двигался пассажирский автобус „ЛОТОС“ под управлением водителя 1972 года рождения, который при проезде на регулируемом перекрестке совершил наезд на несовершеннолетнюю 2013 года рождения. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О ДТП с несовершеннолетней в центре Перми сообщили очевидцы в соцсетях. По информации некоторых горожан, ребенок передвигался на самокате через дорогу, и ее не заметил водитель. В краевом минздраве оценили состояние госпитализированной пермячке как средней тяжести.