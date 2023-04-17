Екатеринбуржцам раскрыли, как будет выглядеть Цыганский поселок после застройки. Фото

17 апреля 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Согласно проекту архитекторов, общая площадь квартир в жилых кварталах составляет 275,1 тысячи квадратных метров Фото: Анна Майорова © URA.RU Архитекторы показали, как будет выглядеть Цыганский поселок в Екатеринбурге после масштабной застройки. Общая площадь квартир в жилом квартале составит 275 тысяч квадратных метров. Информацией об этом поделились на сайте архитектурного бюро «Оса». «Жилые кварталы представлены в границах улиц Амундсена, Шаумяна, Волгоградская и Советских женщин. Все семь кварталов поделены на 17 жилых групп. Общая площадь квартир — 275,1 тысячи квадратных метров, а коммерческих помещений на 10,3 тысячи квадратных метров. Всего в паркинге под дворами будет установлено 1,7 тысячи машиномест», — говорится в описании проекта. Ранее URA.RU сообщало, что многофункциональный жилой комплекс может появиться возле «Екатеринбург-Сити» на ул. Бориса Ельцина. Он будет состоять из высокотехнологичного стекла и 49 этажей.

Архитекторы показали, как будет выглядеть Цыганский поселок в Екатеринбурге после масштабной застройки. Общая площадь квартир в жилом квартале составит 275 тысяч квадратных метров. Информацией об этом поделились на сайте архитектурного бюро «Оса». «Жилые кварталы представлены в границах улиц Амундсена, Шаумяна, Волгоградская и Советских женщин. Все семь кварталов поделены на 17 жилых групп. Общая площадь квартир — 275,1 тысячи квадратных метров, а коммерческих помещений на 10,3 тысячи квадратных метров. Всего в паркинге под дворами будет установлено 1,7 тысячи машиномест», — говорится в описании проекта. Ранее URA.RU сообщало, что многофункциональный жилой комплекс может появиться возле «Екатеринбург-Сити» на ул. Бориса Ельцина. Он будет состоять из высокотехнологичного стекла и 49 этажей.