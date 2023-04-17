17 апреля 2023

Челябинская полиция поймала напавшего на школьницу и женщин в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские увезли мужчину в отдел для разбирательства
Полицейские увезли мужчину в отдел для разбирательства Фото:

Сотрудники полиции в Челябинске поймали мужчину, напавшего на школьницу и двух женщин в автобусе №64. Мужчину увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.

«Мужчина задержан. Сейчас он сейчас в отделе полиции», — сообщили «74.ру» в пресс-службе УМВД по городу.

Мужчина совершил нападение вечером 17 апреля. Он ехал пьяным, и ему не понравилось поведение школьницы. Он несколько раз ударил ее, а потом избил женщин, вступившихся за девочку.

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Сотрудники полиции в Челябинске поймали мужчину, напавшего на школьницу и двух женщин в автобусе №64. Мужчину увезли в отдел для дальнейшего разбирательства. «Мужчина задержан. Сейчас он сейчас в отделе полиции», — сообщили «74.ру» в пресс-службе УМВД по городу. Мужчина совершил нападение вечером 17 апреля. Он ехал пьяным, и ему не понравилось поведение школьницы. Он несколько раз ударил ее, а потом избил женщин, вступившихся за девочку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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