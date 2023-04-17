Челябинская полиция поймала напавшего на школьницу и женщин в автобусе

18 апреля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Полицейские увезли мужчину в отдел для разбирательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции в Челябинске поймали мужчину, напавшего на школьницу и двух женщин в автобусе №64. Мужчину увезли в отдел для дальнейшего разбирательства. «Мужчина задержан. Сейчас он сейчас в отделе полиции», — сообщили «74.ру» в пресс-службе УМВД по городу. Мужчина совершил нападение вечером 17 апреля. Он ехал пьяным, и ему не понравилось поведение школьницы. Он несколько раз ударил ее, а потом избил женщин, вступившихся за девочку.

Сотрудники полиции в Челябинске поймали мужчину, напавшего на школьницу и двух женщин в автобусе №64. Мужчину увезли в отдел для дальнейшего разбирательства. «Мужчина задержан. Сейчас он сейчас в отделе полиции», — сообщили «74.ру» в пресс-службе УМВД по городу. Мужчина совершил нападение вечером 17 апреля. Он ехал пьяным, и ему не понравилось поведение школьницы. Он несколько раз ударил ее, а потом избил женщин, вступившихся за девочку.