Челябинская полиция поймала напавшего на школьницу и женщин в автобусе

Полицейские увезли мужчину в отдел для разбирательства
Сотрудники полиции в Челябинске поймали мужчину, напавшего на школьницу и двух женщин в автобусе №64. Мужчину увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.
«Мужчина задержан. Сейчас он сейчас в отделе полиции», — сообщили «74.ру» в пресс-службе УМВД по городу.
Мужчина совершил нападение вечером 17 апреля. Он ехал пьяным, и ему не понравилось поведение школьницы. Он несколько раз ударил ее, а потом избил женщин, вступившихся за девочку.
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