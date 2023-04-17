17 апреля 2023

Дважды судимый челябинец угрожал убийством женщине-хирургу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пациент угрожал расправой и пытался ударить хирурга
Пациент угрожал расправой и пытался ударить хирурга Фото:

В больнице поселка Новосинеглазово (Челябинск) после обещаний убить женщину-хирурга задержан мужчина. О том, что он был дважды судим, URA.RU рассказали в пресс-службе Росгвардии округа.

«Бойцы группы задержания получили сообщение из полиции о том, что в Новосинеглазово агрессивный мужчина угрожает расправой. К прибывшим на место росгвардейцам обратилась хирург. Она указала на мужчину, с которым произошел словесный конфликт», — уточнили в пресс-службе.

Причиной ссоры стало отсутствие талона и несоблюдение очереди. Мужчина зашел в кабинет и, получив отказ, начал угрожать женщине. Пациент размахивал руками и пытался ударить специалиста.

Подозреваемого задержали и передали сотрудникам отдела полиции «Советский». Им оказался 62-летний дважды судимый челябинец.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В больнице поселка Новосинеглазово (Челябинск) после обещаний убить женщину-хирурга задержан мужчина. О том, что он был дважды судим, URA.RU рассказали в пресс-службе Росгвардии округа. «Бойцы группы задержания получили сообщение из полиции о том, что в Новосинеглазово агрессивный мужчина угрожает расправой. К прибывшим на место росгвардейцам обратилась хирург. Она указала на мужчину, с которым произошел словесный конфликт», — уточнили в пресс-службе. Причиной ссоры стало отсутствие талона и несоблюдение очереди. Мужчина зашел в кабинет и, получив отказ, начал угрожать женщине. Пациент размахивал руками и пытался ударить специалиста. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам отдела полиции «Советский». Им оказался 62-летний дважды судимый челябинец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...