Дважды судимый челябинец угрожал убийством женщине-хирургу

18 апреля 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Пациент угрожал расправой и пытался ударить хирурга Фото: Илья Московец © URA.RU В больнице поселка Новосинеглазово (Челябинск) после обещаний убить женщину-хирурга задержан мужчина. О том, что он был дважды судим, URA.RU рассказали в пресс-службе Росгвардии округа. «Бойцы группы задержания получили сообщение из полиции о том, что в Новосинеглазово агрессивный мужчина угрожает расправой. К прибывшим на место росгвардейцам обратилась хирург. Она указала на мужчину, с которым произошел словесный конфликт», — уточнили в пресс-службе. Причиной ссоры стало отсутствие талона и несоблюдение очереди. Мужчина зашел в кабинет и, получив отказ, начал угрожать женщине. Пациент размахивал руками и пытался ударить специалиста. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам отдела полиции «Советский». Им оказался 62-летний дважды судимый челябинец.

В больнице поселка Новосинеглазово (Челябинск) после обещаний убить женщину-хирурга задержан мужчина. О том, что он был дважды судим, URA.RU рассказали в пресс-службе Росгвардии округа. «Бойцы группы задержания получили сообщение из полиции о том, что в Новосинеглазово агрессивный мужчина угрожает расправой. К прибывшим на место росгвардейцам обратилась хирург. Она указала на мужчину, с которым произошел словесный конфликт», — уточнили в пресс-службе. Причиной ссоры стало отсутствие талона и несоблюдение очереди. Мужчина зашел в кабинет и, получив отказ, начал угрожать женщине. Пациент размахивал руками и пытался ударить специалиста. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам отдела полиции «Советский». Им оказался 62-летний дважды судимый челябинец.