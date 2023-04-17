Дважды судимый челябинец угрожал убийством женщине-хирургу

В больнице поселка Новосинеглазово (Челябинск) после обещаний убить женщину-хирурга задержан мужчина. О том, что он был дважды судим, URA.RU рассказали в пресс-службе Росгвардии округа.
«Бойцы группы задержания получили сообщение из полиции о том, что в Новосинеглазово агрессивный мужчина угрожает расправой. К прибывшим на место росгвардейцам обратилась хирург. Она указала на мужчину, с которым произошел словесный конфликт», — уточнили в пресс-службе.
Причиной ссоры стало отсутствие талона и несоблюдение очереди. Мужчина зашел в кабинет и, получив отказ, начал угрожать женщине. Пациент размахивал руками и пытался ударить специалиста.
Подозреваемого задержали и передали сотрудникам отдела полиции «Советский». Им оказался 62-летний дважды судимый челябинец.
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