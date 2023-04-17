В тюменском суде ищут заместителя для несуществующего председателя

В Тюмени ищут заместителя председателя Ленинского районного суда. О старте конкурса на эту позицию сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей региона. При этом замещать новому сотруднику пока будет некого — должность председателя в суде также вакантна.
«Квалификационная коллегия судей Тюменской области объявляет об открытии конкурса на должность заместителя председателя Ленинского районного суда Тюмени. Заявления принимаются по 5 мая 2023 года включительно», — сообщается на сайте ККС региона.
Как писало URA.RU, ранее также был в очередной раз объявлен конкурс на должность председателя данного суда. После ухода прошлого руководителя — Сергея Ракова, пост остается вакантным уже более года.
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