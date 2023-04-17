17 апреля 2023

В тюменском суде ищут заместителя для несуществующего председателя

В Ленинском районном суде Тюмени открыли вакансию заместителя председателя
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ленинский районный суд Тюмени требуется зам для председателя, чье кресло также вакантно
В Ленинский районный суд Тюмени требуется зам для председателя, чье кресло также вакантно Фото:

В Тюмени ищут заместителя председателя Ленинского районного суда. О старте конкурса на эту позицию сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей региона. При этом замещать новому сотруднику пока будет некого — должность председателя в суде также вакантна.

«Квалификационная коллегия судей Тюменской области объявляет об открытии конкурса на должность заместителя председателя Ленинского районного суда Тюмени. Заявления принимаются по 5 мая 2023 года включительно», — сообщается на сайте ККС региона.

Как писало URA.RU, ранее также был в очередной раз объявлен конкурс на должность председателя данного суда. После ухода прошлого руководителя — Сергея Ракова, пост остается вакантным уже более года.

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В Тюмени ищут заместителя председателя Ленинского районного суда. О старте конкурса на эту позицию сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей региона. При этом замещать новому сотруднику пока будет некого — должность председателя в суде также вакантна. «Квалификационная коллегия судей Тюменской области объявляет об открытии конкурса на должность заместителя председателя Ленинского районного суда Тюмени. Заявления принимаются по 5 мая 2023 года включительно», — сообщается на сайте ККС региона. Как писало URA.RU, ранее также был в очередной раз объявлен конкурс на должность председателя данного суда. После ухода прошлого руководителя — Сергея Ракова, пост остается вакантным уже более года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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