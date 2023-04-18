«Единая Россия» нашла партнера для помощи солдатам

«Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда» с целью оказания всевозможной помощи военнослужащим в зоне спецоперации и жителями новых российских субъектов. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.
«Появление надежного партнера в лице фонда „Наша Правда“, который будет помогать нам в поиске лучших технологических решений, их апробации, говорит о том, что помощи военнослужащим в хоне СВО и жителям новых регионов станет больше и она будет самой современной и своевременной. Спасибо фонду „Наша Правда“ за участие», — заявил Александр Сидякин. Он добавил, что по условиям соглашения «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» будут совместно оказывать всем нуждающимся гуманитарную помощь, закупать медикаменты и оборудование, а также доставлять весь необходимый груз в зону СВО и новые российские регионы.
«Мы рассчитываем на длительное плодотворное сотрудничество с „Единой Россией“ в интересах нашей страны и нашей Победы», — заявил секретарь наблюдательного совета фонда «Наша Правда» Иван Карабинский. Он подчеркнул, что главные направления деятельности фонда заключаются в поддержке патриотических, волонтерских и иных общественных движений. Фонд заинтересован в укреплении и повышении обороноспособности России, а также в финансировании медицинской помощи и лечения участников боевых действий, заключил Карабинский.
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