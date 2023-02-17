Челябинские казаки собрали для бойцов на спецоперацию печи и продукты

18 февраля 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Казачество участвует в спецоперации, а также помогает бойцам и мирным жителям Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские казаки собрали для военнослужащих на спецоперацию гуманитарную помощь. Об этом сообщает telegram-канал Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО). «Очередная партия гуманитарного груза, собранная в Челябинской области, отправилась в зону боевых действий специальной военной операции. Груз пойдет в 239 гвардейский танковый Оренбургский казачий полк: печи, инструменты, продукты питания, медикаменты и другое. Кроме того, в партии есть авторские посылки для казаков, которые будут отправлены в казачий добровольческий отряд „Ермак“ (БАРС-15)», — пишут казаки в telegram-канале ОВКО. Это не первая отправка гуманитарной помощи от казаков Челябинской области бойцам в зону спецоперации. Ранее URA.RU писало о том, что в конце января казаки станицы Магнитная (город Магнитогорск) Второго казачьего военного отдела Оренбургского казачьего войска доставили гуманитарную помощь для бойцов казачьего добровольческого отряда «Ермак» и мирного населения ЛНР. Также помощь в зону СВО приходила от станицы Березинской и Тарутинской.

Челябинские казаки собрали для военнослужащих на спецоперацию гуманитарную помощь. Об этом сообщает telegram-канал Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО). «Очередная партия гуманитарного груза, собранная в Челябинской области, отправилась в зону боевых действий специальной военной операции. Груз пойдет в 239 гвардейский танковый Оренбургский казачий полк: печи, инструменты, продукты питания, медикаменты и другое. Кроме того, в партии есть авторские посылки для казаков, которые будут отправлены в казачий добровольческий отряд „Ермак“ (БАРС-15)», — пишут казаки в telegram-канале ОВКО. Это не первая отправка гуманитарной помощи от казаков Челябинской области бойцам в зону спецоперации. Ранее URA.RU писало о том, что в конце января казаки станицы Магнитная (город Магнитогорск) Второго казачьего военного отдела Оренбургского казачьего войска доставили гуманитарную помощь для бойцов казачьего добровольческого отряда «Ермак» и мирного населения ЛНР. Также помощь в зону СВО приходила от станицы Березинской и Тарутинской.