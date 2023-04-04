Нефтяные компании ХМАО нашли способ обхода западных санкций

05 апреля 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Нефтяники ХМАО переоформляют предприятия, чтобы продавать полезные ископаемые Западу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Нефтяные компании из ХМАО начали перерегистрировать свои активы для того, чтобы обходить западные санкции. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в отрасли. «Ряд нефтяных компаний решили перерегистрировать свои активы для того, чтобы они не ассоциировались с головными предприятиями. Речь может идти как о структурных подразделениях, так и, например, о месторождениях. Это позволит вывести их из-под санкционного давления», — сообщил инсайдер. Ведущий эксперт Союза нефтепромышленников России Рустам Танкаев в разговоре с URA.RU разделяет эту теорию. Он считает, что ребрендинг поможет предприятиям взаимодействовать с внешними контрагентами из стран Запада. «Переименование предприятий — это просто смена вывески для уклонения от санкций. Подобная операция нужна для взаимодействия с внешним рынком: чтобы покупателям, которые наложили на нашу страну ограничения, самим же не нарушать свои запреты», — выразил свое мнение Танкаев. Трудности со сбытом нефти у добывающих предприятий ХМАО начались после вступления в силу санкций США и ЕС. Экономические ограничения были реакцией на спецоперацию, которую Россия в 2022 году начала на Украине.

Нефтяные компании из ХМАО начали перерегистрировать свои активы для того, чтобы обходить западные санкции. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в отрасли. «Ряд нефтяных компаний решили перерегистрировать свои активы для того, чтобы они не ассоциировались с головными предприятиями. Речь может идти как о структурных подразделениях, так и, например, о месторождениях. Это позволит вывести их из-под санкционного давления», — сообщил инсайдер. Ведущий эксперт Союза нефтепромышленников России Рустам Танкаев в разговоре с URA.RU разделяет эту теорию. Он считает, что ребрендинг поможет предприятиям взаимодействовать с внешними контрагентами из стран Запада. «Переименование предприятий — это просто смена вывески для уклонения от санкций. Подобная операция нужна для взаимодействия с внешним рынком: чтобы покупателям, которые наложили на нашу страну ограничения, самим же не нарушать свои запреты», — выразил свое мнение Танкаев. Трудности со сбытом нефти у добывающих предприятий ХМАО начались после вступления в силу санкций США и ЕС. Экономические ограничения были реакцией на спецоперацию, которую Россия в 2022 году начала на Украине.