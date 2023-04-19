Картаполов: отправленные весной электронные повестки не будут иметь юридической силы

Электронные повестки через «Госуслуги» будут отправляться весной в тестовом режиме
новость из сюжетаПризыв — 2023
Отправленные в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Рассылка повесток будет проходить в тестовом режиме, для того чтобы понять: доходят они вообще или нет. Апробация системы», — приводит слова парламентария telegram-канал Shot.
Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказал, что уже этой весной запланирована тестовая рассылка электронных повесток россиянам. Однако запуск будет возможен только после принятия постановления правительства России.
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