«Парк-Хаус» в Екатеринбурге выкупила компания из списка Forbes

Торговый центр «Парк-Хаус» купила компания «Рамо-М» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Рамо-М», входящая в холдинг «Ромекс Group», купила семь торгово-развлекательных центров «Парк-Хаус», в том числе в Екатеринбурге. Активы принадлежали международной сети Atrium European Real Estate (AERE).

Всего «Рамо-М» выкупила у AERE семь торгово-развлекательных центров «Парк-Хаус» общей площадью 420 000 кв. метров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Ромекс Group». Речь идет о точках в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти. В Екатеринбурге ТЦ находится в Пионерском микрорайоне, на улице Сулимова, 50.

Компания «Рамо-М» специализируется на девелопменте, выставочном и гостиничном бизнесе, управлении коммерческой недвижимостью и проч. В рейтинге «Короли российской недвижимости-2023» компания занимает 25-е место из 30. Среди крупнейших объектов «Рамо-М» — мегацентры «Красная площадь» в Краснодаре (180 000 кв. метров) и Новороссийске (104 000 кв. метров).