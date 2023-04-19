Пермяк отсудил у приставов деньги за сорванный отдых в Турции

20 апреля 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Суд постановил взыскать с ФССП России деньги за сорванный отдых пермяка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Пермского края отсудил у приставов деньги за сорванный отдых в Турции. В августе 2021 года мужчина приобрел путевку в Сиде на четверых человек, заплатив 145,7 тысяч рублей. При прохождении паспортного контроля ему незаконно было отказано в выезде за пределы РФ, сообщается на сайте суда Индустриального района Перми. «Истцу было отказано в пересечении российской границы по причине имеющегося в отношении него ограничения на выезд на основании решения ФССП России. В ходе рассмотрения судом установлено, что постановление судебного пристава — исполнителя по городу Березники и Усольскому району о временном ограничении на выезд должника являлось незаконным», — сказано на сайте суда. Суд учел, что мужчина незаконно был лишен возможности воспользоваться турпутевкой и принял решение взыскать с ведомства в пользу истца 40 833 рублей, в том числе, моральную компенсацию. Решение суда в законную силу не вступило. URA.RU писало, что в Березниках приставы ошибочно списывали деньги с жителей по уже погашенным долгам. Бывший глава управления ФССП по Прикамью Сергей Неведомский нашел этому объяснение. По его словам, повторное списание задолженности происходит из-за ошибки в работе сотрудников банков и бухгалтеров организаций.

Житель Пермского края отсудил у приставов деньги за сорванный отдых в Турции. В августе 2021 года мужчина приобрел путевку в Сиде на четверых человек, заплатив 145,7 тысяч рублей. При прохождении паспортного контроля ему незаконно было отказано в выезде за пределы РФ, сообщается на сайте суда Индустриального района Перми. «Истцу было отказано в пересечении российской границы по причине имеющегося в отношении него ограничения на выезд на основании решения ФССП России. В ходе рассмотрения судом установлено, что постановление судебного пристава — исполнителя по городу Березники и Усольскому району о временном ограничении на выезд должника являлось незаконным», — сказано на сайте суда. Суд учел, что мужчина незаконно был лишен возможности воспользоваться турпутевкой и принял решение взыскать с ведомства в пользу истца 40 833 рублей, в том числе, моральную компенсацию. Решение суда в законную силу не вступило. URA.RU писало, что в Березниках приставы ошибочно списывали деньги с жителей по уже погашенным долгам. Бывший глава управления ФССП по Прикамью Сергей Неведомский нашел этому объяснение. По его словам, повторное списание задолженности происходит из-за ошибки в работе сотрудников банков и бухгалтеров организаций.