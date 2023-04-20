В России резко увеличился спрос на IT-специалистов

«Коммерсант»: В России резко увеличился спрос на IT-специалистов

21 апреля 2023 в 04:29 Размер текста - 17 +

Спрос на IT-специалистов вырос в этом году на 63% по сравнению с прошедшим годом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России в 2023 году увеличился спрос на сотрудников IT-сферы. Об этом сообщают аналитики. На это повлиял отъезд многих специалистов за рубеж из-за военных действий на Украине. «IT-отрасль снова замерла в ожидании. Сотрудников компаний, не имеющих брони и не попадающих под отсрочку от мобилизации или призыва, отправляют на срочную службу», — говорит HR-директор ГК «ХайТэк» журналистам газеты «Коммерсант» . Спрос на IT-специалистов увеличился в 2023 году на 63% в сравнение с прошедшим. На начало этого года на отечественном рынке было примерно 59 тысяч открытых IT-вакансий. В Минцифры «Ъ» подтвердили, что потребность в специалистах растет на постоянной основе. Ряд компаний уже рассматривают договоренность со специалистами из Индии, Израиля и Китая. Эксперты допускают возможность, что в будущем дефицит поможет сгладить использование искусственного разума: за рубежом уже используют нейросети. Ранее в России вырос спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Согласно исследованию, только за апрель 2022 года вакансий для таких специалистов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. Профессионалы со знанием китайского требуются в сфере логистики, ретейла, ИТ-компаниях, производстве и продаже бытовой техники и электроники. Самыми востребованными специалистами являются переводчики, менеджеры по продажам, работе с клиентами и закупкам, а также руководители проектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России в 2023 году увеличился спрос на сотрудников IT-сферы. Об этом сообщают аналитики. На это повлиял отъезд многих специалистов за рубеж из-за военных действий на Украине. «IT-отрасль снова замерла в ожидании. Сотрудников компаний, не имеющих брони и не попадающих под отсрочку от мобилизации или призыва, отправляют на срочную службу», — говорит HR-директор ГК «ХайТэк» журналистам газеты «Коммерсант». Спрос на IT-специалистов увеличился в 2023 году на 63% в сравнение с прошедшим. На начало этого года на отечественном рынке было примерно 59 тысяч открытых IT-вакансий. В Минцифры «Ъ» подтвердили, что потребность в специалистах растет на постоянной основе. Ряд компаний уже рассматривают договоренность со специалистами из Индии, Израиля и Китая. Эксперты допускают возможность, что в будущем дефицит поможет сгладить использование искусственного разума: за рубежом уже используют нейросети. Ранее в России вырос спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Согласно исследованию, только за апрель 2022 года вакансий для таких специалистов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. Профессионалы со знанием китайского требуются в сфере логистики, ретейла, ИТ-компаниях, производстве и продаже бытовой техники и электроники. Самыми востребованными специалистами являются переводчики, менеджеры по продажам, работе с клиентами и закупкам, а также руководители проектов.