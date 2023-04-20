20 апреля 2023

В России резко увеличился спрос на IT-специалистов

«Коммерсант»: В России резко увеличился спрос на IT-специалистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на IT-специалистов вырос в этом году на 63% по сравнению с прошедшим годом Фото:

В России в 2023 году увеличился спрос на сотрудников IT-сферы. Об этом сообщают аналитики. На это повлиял отъезд многих специалистов за рубеж из-за военных действий на Украине.

«IT-отрасль снова замерла в ожидании. Сотрудников компаний, не имеющих брони и не попадающих под отсрочку от мобилизации или призыва, отправляют на срочную службу», — говорит HR-директор ГК «ХайТэк» журналистам газеты «Коммерсант».

Спрос на IT-специалистов увеличился в 2023 году на 63% в сравнение с прошедшим. На начало этого года на отечественном рынке было примерно 59 тысяч открытых IT-вакансий. В Минцифры «Ъ» подтвердили, что потребность в специалистах растет на постоянной основе. Ряд компаний уже рассматривают договоренность со специалистами из Индии, Израиля и Китая. Эксперты допускают возможность, что в будущем дефицит поможет сгладить использование искусственного разума: за рубежом уже используют нейросети.

Ранее в России вырос спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Согласно исследованию, только за апрель 2022 года вакансий для таких специалистов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. Профессионалы со знанием китайского требуются в сфере логистики, ретейла, ИТ-компаниях, производстве и продаже бытовой техники и электроники. Самыми востребованными специалистами являются переводчики, менеджеры по продажам, работе с клиентами и закупкам, а также руководители проектов.

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В России в 2023 году увеличился спрос на сотрудников IT-сферы. Об этом сообщают аналитики. На это повлиял отъезд многих специалистов за рубеж из-за военных действий на Украине. «IT-отрасль снова замерла в ожидании. Сотрудников компаний, не имеющих брони и не попадающих под отсрочку от мобилизации или призыва, отправляют на срочную службу», — говорит HR-директор ГК «ХайТэк» журналистам газеты «Коммерсант». Спрос на IT-специалистов увеличился в 2023 году на 63% в сравнение с прошедшим. На начало этого года на отечественном рынке было примерно 59 тысяч открытых IT-вакансий. В Минцифры «Ъ» подтвердили, что потребность в специалистах растет на постоянной основе. Ряд компаний уже рассматривают договоренность со специалистами из Индии, Израиля и Китая. Эксперты допускают возможность, что в будущем дефицит поможет сгладить использование искусственного разума: за рубежом уже используют нейросети. Ранее в России вырос спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Согласно исследованию, только за апрель 2022 года вакансий для таких специалистов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. Профессионалы со знанием китайского требуются в сфере логистики, ретейла, ИТ-компаниях, производстве и продаже бытовой техники и электроники. Самыми востребованными специалистами являются переводчики, менеджеры по продажам, работе с клиентами и закупкам, а также руководители проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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