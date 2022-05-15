В РФ вдвое вырос спрос на работников со знанием китайского языка

16 мая 2022 в 08:43 Размер текста - 17 +

Специалисты, знающие китайский язык, востребованы во многих сферах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России вырос спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы по поиску работы Headhunter и мультисервисного оператора логистических услуг компании ПЭК. «Согласно исследованию, только за апрель число вакансий для таких специалистов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. В апреле запрос на специалистов, владеющих китайским языком, вырос особенно значительно — 80% против 42% в январе», — приводит данные исследования РБК. По словам директора филиала ПЭК в Китае Алексея Музеева, из-за западных санкций и выхода иностранных поставщиков с российского рынка многие компании решили переориентировать свой бизнес на азиатский рынок. Специалисты со знанием китайского требуются в сфере логистики, ретейла, ИТ-компаниях, производстве и продаже бытовой техники и электроники, непродовольственных товаров и поставке услуг для бизнеса. Самыми востребованными специалистами являются переводчики, менеджеры по продажам, работе с клиентами и закупкам, а также руководители проектов. В таких сотрудниках особенно нуждаются в СМИ, рекламных, маркетинговых и PR-агентствах, сельскохозяйственных предприятиях, государственных организациях, образовательных учреждениях, логистических компаниях и автопредприятиях. Также они востребованы в сфере тяжелого машиностроения, энергетической отрасли, производстве продуктов питания, бытовой техники и электроники, промышленного оборудования. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине в феврале. Страну покинули такие западные бренды, как Adidas, H&M Group, Zara, Nike, Zewa и Libress, IKEA, а также ряд производителей авто и электроники. Уход западного бизнеса из России создал уникальные возможности для азиатских компаний, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В России вырос спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы по поиску работы Headhunter и мультисервисного оператора логистических услуг компании ПЭК. «Согласно исследованию, только за апрель число вакансий для таких специалистов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. В апреле запрос на специалистов, владеющих китайским языком, вырос особенно значительно — 80% против 42% в январе», — приводит данные исследования РБК. По словам директора филиала ПЭК в Китае Алексея Музеева, из-за западных санкций и выхода иностранных поставщиков с российского рынка многие компании решили переориентировать свой бизнес на азиатский рынок. Специалисты со знанием китайского требуются в сфере логистики, ретейла, ИТ-компаниях, производстве и продаже бытовой техники и электроники, непродовольственных товаров и поставке услуг для бизнеса. Самыми востребованными специалистами являются переводчики, менеджеры по продажам, работе с клиентами и закупкам, а также руководители проектов. В таких сотрудниках особенно нуждаются в СМИ, рекламных, маркетинговых и PR-агентствах, сельскохозяйственных предприятиях, государственных организациях, образовательных учреждениях, логистических компаниях и автопредприятиях. Также они востребованы в сфере тяжелого машиностроения, энергетической отрасли, производстве продуктов питания, бытовой техники и электроники, промышленного оборудования. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине в феврале. Страну покинули такие западные бренды, как Adidas, H&M Group, Zara, Nike, Zewa и Libress, IKEA, а также ряд производителей авто и электроники. Уход западного бизнеса из России создал уникальные возможности для азиатских компаний, пишет RT.