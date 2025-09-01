Принцесса Диана была преднамеренно убита. В статье, опубликованной в блоге Тома Сайкс The Royalist за несколько дней до 28-й годовщины смерти Дианы, автор отверг официальную версию о том, что ее гибель 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже была несчастным случаем.
«Общепринятая — и официальная — точка зрения относительно смерти принцессы Дианы поразительно проста: это был просто несчастный случай. Но 28 лет спустя я хочу оспорить эту точку зрения», — написал Сайкс. В своем эссе он представил перечень необъясненных вопросов и ошибок, связанных с трагедией, утверждая, что за убийством стояла «влиятельная группа инсайдеров в британских службах безопасности», действовавшая без ведома или согласия членов королевской семьи.
Сайкс отметил, что официальная версия, согласно которой водитель Анри Поль, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление автомобилем, не выдерживает критики. Сайкс также обратил внимание на подозрительные обстоятельства, включая столкновение с автомобилем Fiat Uno, за рулем которого, по его мнению, мог находиться агент спецслужб, а не фотограф Джеймс Энденсон, чья смерть в 2000 году была признана самоубийством.
Сайкс подчеркнул, что мотивом убийства могла быть угроза, которую Диана представляла для монархии и британского истеблишмента из-за ее непредсказуемости и осведомленности о секретной информации. Эта версия перекликается с утверждениями Мохаммеда Аль-Файеда, отца Доди Аль-Файеда, погибшего вместе с Дианой, который обвинял в организации аварии британскую разведку MI6 по указанию королевской семьи. Однако официальные расследования, включая французское 1999 года и британскую операцию «Пэджет» 2006 года, заключили, что смерть Дианы была результатом несчастного случая, вызванного действиями нетрезвого водителя и преследованием папарацци.
