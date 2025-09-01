Срочная новость
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад
Президент России Владимир Путин заявил, что кризис на Украине был вызван «не в результате нападения России», а произошел вследствие государственного переворота в Киеве, организованного при поддержке западных стран. Об этом президент заявил на саммите ШОС.
