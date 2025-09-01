Путин: принципы ООН верны и незыблемы

Срочная новость
Владимир Путин отметил, что принципы ООН, такие, как уважение суверенитета и независимости государств, остаются актуальными и неизменными и в настоящее время. Заявление сделано на саммите ШОС в Китае.
