Пермский врач, после ухода которого закроют инфекционное отделение, объяснил свое решение

Врач-инфекционист в Чусовом, из-за ухода которого закрывают отделение, переедет в другой город

21 апреля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Медицинский специалист продолжит работу в другом городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный инфекционист города Чусовой Пермского края Максим Бакаев решил уволиться из медучреждения в связи с переездом в другой город. Об этом медицинский работник рассказал корреспонденту URA.RU. «По поводу своего увольнения хочу сказать, что это абсолютно добровольное решение, инициатором которого являюсь я сам. Никакого конфликта с администрацией больницы Чусового или министерством здравоохранения Пермского края не было. Планирую продолжить работать по специальности, но уже в другом городе», — рассказал Бакаев, не уточнив, где именно планирует продолжить медицинскую деятельность. По словам врача, на переезд в Чусовой из Перми он решился переехать из-за бывшей супруги. Бакаев пояснил, что благодаря региональной программе поддержки молодых специалистов, смог улучшить свои жилищные условия. «Условия программы и я, и регион, выполнили в полном объеме», — добавил врач. Ранее стало известно, что инфекционное отделение больницы в Чусовом, которое на протяжении 10 лет возглавлял Бакаев, с 6 июня будет закрыто. Сотрудникам, работавшим в отделении, предложены другие должности в медучреждении. По информации минздрава Прикамья, обслуживать население продолжит врач-инфекционист местной поликлиники. Нуждающиеся в госпитализации пациенты будут направляться в Губаху, Горнозаводск, Кунгур и Пермь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный инфекционист города Чусовой Пермского края Максим Бакаев решил уволиться из медучреждения в связи с переездом в другой город. Об этом медицинский работник рассказал корреспонденту URA.RU. «По поводу своего увольнения хочу сказать, что это абсолютно добровольное решение, инициатором которого являюсь я сам. Никакого конфликта с администрацией больницы Чусового или министерством здравоохранения Пермского края не было. Планирую продолжить работать по специальности, но уже в другом городе», — рассказал Бакаев, не уточнив, где именно планирует продолжить медицинскую деятельность. По словам врача, на переезд в Чусовой из Перми он решился переехать из-за бывшей супруги. Бакаев пояснил, что благодаря региональной программе поддержки молодых специалистов, смог улучшить свои жилищные условия. «Условия программы и я, и регион, выполнили в полном объеме», — добавил врач. Ранее стало известно, что инфекционное отделение больницы в Чусовом, которое на протяжении 10 лет возглавлял Бакаев, с 6 июня будет закрыто. Сотрудникам, работавшим в отделении, предложены другие должности в медучреждении. По информации минздрава Прикамья, обслуживать население продолжит врач-инфекционист местной поликлиники. Нуждающиеся в госпитализации пациенты будут направляться в Губаху, Горнозаводск, Кунгур и Пермь.