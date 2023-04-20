Тюменец нелегально прописал мигрантов за ремонт в квартире

Мужчину будут судить Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Житель Тюмени нелегально прописал пять мигрантов в квартире своей матери. В качестве оплаты мужчина попросил сделать ремонт на своей жилплощади. Информацию об этом передает пресс-служба прокураторы Тюменской области.

«По версии дознания, в феврале текущего года мужчина откликнулся на увиденное на улице объявление с предложением „легкого заработка“ фиктивно зарегистрировать по месту своей регистрации иностранцев за вознаграждение. Обвиняемый прописал в квартире матери 5 мигрантов, которые в качестве оплаты должны были бесплатно сделать ремонт в квартире», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы дела направлены в суд. По статье о нелегальной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ тюменцу может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее агентство рассказывало о жительнице Тюмени, которая прописала в своей квартире почти сотню мигрантов. За свои «услуги» она получила вознаграждение в размере 44 тысяч рублей.