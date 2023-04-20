20 апреля 2023

Тюменец нелегально прописал мигрантов за ремонт в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, телефон, мигранты, жкх, рабочие
Мужчину будут судить Фото:

Житель Тюмени нелегально прописал пять мигрантов в квартире своей матери. В качестве оплаты мужчина попросил сделать ремонт на своей жилплощади. Информацию об этом передает пресс-служба прокураторы Тюменской области.

«По версии дознания, в феврале текущего года мужчина откликнулся на увиденное на улице объявление с предложением „легкого заработка“ фиктивно зарегистрировать по месту своей регистрации иностранцев за вознаграждение. Обвиняемый прописал в квартире матери 5 мигрантов, которые в качестве оплаты должны были бесплатно сделать ремонт в квартире», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы дела направлены в суд. По статье о нелегальной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ тюменцу может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее агентство рассказывало о жительнице Тюмени, которая прописала в своей квартире почти сотню мигрантов. За свои «услуги» она получила вознаграждение в размере 44 тысяч рублей.

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Житель Тюмени нелегально прописал пять мигрантов в квартире своей матери. В качестве оплаты мужчина попросил сделать ремонт на своей жилплощади. Информацию об этом передает пресс-служба прокураторы Тюменской области. «По версии дознания, в феврале текущего года мужчина откликнулся на увиденное на улице объявление с предложением „легкого заработка“ фиктивно зарегистрировать по месту своей регистрации иностранцев за вознаграждение. Обвиняемый прописал в квартире матери 5 мигрантов, которые в качестве оплаты должны были бесплатно сделать ремонт в квартире», — говорится в сообщении ведомства. Материалы дела направлены в суд. По статье о нелегальной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ тюменцу может грозить до трех лет лишения свободы. Ранее агентство рассказывало о жительнице Тюмени, которая прописала в своей квартире почти сотню мигрантов. За свои «услуги» она получила вознаграждение в размере 44 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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