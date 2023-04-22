В ХМАО при пожаре в дачном доме пострадал человек

23 апреля 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Пожар тушили 12 сотрудников МЧС Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в дачном доме в СОНТ «Буровик». В ГУ МЧС по ХМАО сообщили, что в результате ЧП пострадал человек. «В 00:21 поступило сообщение о пожаре в дачном доме. Пожар локализован в 00:35, ликвидация открытого горения — в 00:43. Есть пострадавший», — сообщается на сайте ведомства. В тушении принимали участие 12 сотрудников МЧС и три машины. Причины пожара выясняются.

В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в дачном доме в СОНТ «Буровик». В ГУ МЧС по ХМАО сообщили, что в результате ЧП пострадал человек. «В 00:21 поступило сообщение о пожаре в дачном доме. Пожар локализован в 00:35, ликвидация открытого горения — в 00:43. Есть пострадавший», — сообщается на сайте ведомства. В тушении принимали участие 12 сотрудников МЧС и три машины. Причины пожара выясняются.