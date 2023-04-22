22 апреля 2023
21 апреля 2023

В ХМАО при пожаре в дачном доме пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, мчс, пожар в деревне, пожароопасный период, пожар на даче, пожарные тушат
Пожар тушили 12 сотрудников МЧС Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в дачном доме в СОНТ «Буровик». В ГУ МЧС по ХМАО сообщили, что в результате ЧП пострадал человек.

«В 00:21 поступило сообщение о пожаре в дачном доме. Пожар локализован в 00:35, ликвидация открытого горения — в 00:43. Есть пострадавший», — сообщается на сайте ведомства.

В тушении принимали участие 12 сотрудников МЧС и три машины. Причины пожара выясняются.

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В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в дачном доме в СОНТ «Буровик». В ГУ МЧС по ХМАО сообщили, что в результате ЧП пострадал человек. «В 00:21 поступило сообщение о пожаре в дачном доме. Пожар локализован в 00:35, ликвидация открытого горения — в 00:43. Есть пострадавший», — сообщается на сайте ведомства. В тушении принимали участие 12 сотрудников МЧС и три машины. Причины пожара выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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