В ХМАО при пожаре в дачном доме пострадал человек

Пожар тушили 12 сотрудников МЧС
В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в дачном доме в СОНТ «Буровик». В ГУ МЧС по ХМАО сообщили, что в результате ЧП пострадал человек.
«В 00:21 поступило сообщение о пожаре в дачном доме. Пожар локализован в 00:35, ликвидация открытого горения — в 00:43. Есть пострадавший», — сообщается на сайте ведомства.
В тушении принимали участие 12 сотрудников МЧС и три машины. Причины пожара выясняются.
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