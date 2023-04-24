В Челябинске выберут самое лучшее бомбоубежище

25 апреля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Смотр-конкурс проводится среди организаций Челябинска Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске состоится смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города. Распоряжение о его проведении опубликовано на сайте мэрии. «Смотр-конкурс организуется и проводится среди организаций Челябинска, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны. Участники разделены на следующие группы: I группа — ЗС ГО вместимостью до 150 человек, II группа — ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек и III группа — ЗС ГО вместимостью от 600 человек и более», — говорится в положении о конкурсе. Смотр-конкурс проводится управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска. Его цель — оценить состояние работы организаций по совершенствованию защиты населения в условиях возможных ЧС природного и техногенного характера, а также военного времени. Оценивать объекты будут по таким критериям, как герметичность ворот, исправность водоснабжения, качество вентиляции, наличие связи и измерительных приборов. Конкурс на лучшее бомбоубежище проводится в два этапа и проходит с 20 апреля по 31 мая 2023 года. В каждой группе присуждаются три призовых места.

В Челябинске состоится смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города. Распоряжение о его проведении опубликовано на сайте мэрии. «Смотр-конкурс организуется и проводится среди организаций Челябинска, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны. Участники разделены на следующие группы: I группа — ЗС ГО вместимостью до 150 человек, II группа — ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек и III группа — ЗС ГО вместимостью от 600 человек и более», — говорится в положении о конкурсе. Смотр-конкурс проводится управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска. Его цель — оценить состояние работы организаций по совершенствованию защиты населения в условиях возможных ЧС природного и техногенного характера, а также военного времени. Оценивать объекты будут по таким критериям, как герметичность ворот, исправность водоснабжения, качество вентиляции, наличие связи и измерительных приборов. Конкурс на лучшее бомбоубежище проводится в два этапа и проходит с 20 апреля по 31 мая 2023 года. В каждой группе присуждаются три призовых места.