Челябинец угнал чужой автомобиль из-за опоздания на автобус

26 апреля 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Мужчина хотел доехать на чужом автомобиле до дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Верхнеуральска (Челябинская область) угнал чужой автомобиль после того, как опоздал на автобус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина был задержан, на него завели уголовное дело. «Потерпевший пояснил, что припарковал транспортное средство ГАЗ 3302 возле своего дома, а через некоторое время обнаружил его пропажу. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Полицейскими установлено, что он увидел открытый автомобиль с ключами в замке зажигания и решил доехать до дома, так как опоздал на автобус», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что автомобиль был возвращен законному владельцу. На угонщика же завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение чужим автомобилем или иным транспортным средством без намерения его присвоить целиком или по частям, а равно самовольная поездка на нем»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Житель Верхнеуральска (Челябинская область) угнал чужой автомобиль после того, как опоздал на автобус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина был задержан, на него завели уголовное дело. «Потерпевший пояснил, что припарковал транспортное средство ГАЗ 3302 возле своего дома, а через некоторое время обнаружил его пропажу. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Полицейскими установлено, что он увидел открытый автомобиль с ключами в замке зажигания и решил доехать до дома, так как опоздал на автобус», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что автомобиль был возвращен законному владельцу. На угонщика же завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение чужим автомобилем или иным транспортным средством без намерения его присвоить целиком или по частям, а равно самовольная поездка на нем»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.