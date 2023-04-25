25 апреля 2023

Челябинец угнал чужой автомобиль из-за опоздания на автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога на Озерск Челябинск, яма, ухабы, газель
Мужчина хотел доехать на чужом автомобиле до дома Фото:

Житель Верхнеуральска (Челябинская область) угнал чужой автомобиль после того, как опоздал на автобус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина был задержан, на него завели уголовное дело.

«Потерпевший пояснил, что припарковал транспортное средство ГАЗ 3302 возле своего дома, а через некоторое время обнаружил его пропажу. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Полицейскими установлено, что он увидел открытый автомобиль с ключами в замке зажигания и решил доехать до дома, так как опоздал на автобус», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что автомобиль был возвращен законному владельцу. На угонщика же завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение чужим автомобилем или иным транспортным средством без намерения его присвоить целиком или по частям, а равно самовольная поездка на нем»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Житель Верхнеуральска (Челябинская область) угнал чужой автомобиль после того, как опоздал на автобус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина был задержан, на него завели уголовное дело. «Потерпевший пояснил, что припарковал транспортное средство ГАЗ 3302 возле своего дома, а через некоторое время обнаружил его пропажу. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Полицейскими установлено, что он увидел открытый автомобиль с ключами в замке зажигания и решил доехать до дома, так как опоздал на автобус», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что автомобиль был возвращен законному владельцу. На угонщика же завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение чужим автомобилем или иным транспортным средством без намерения его присвоить целиком или по частям, а равно самовольная поездка на нем»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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