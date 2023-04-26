В столице Кипра Никосии здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) загорелось после того, как в него были брошены коктейли Молотова. Об этом рассказала руководитель РЦНК Алина Радченко.
«По сообщениям очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова», — передает слова Радченко ТАСС. Она добавила, что перед возгоранием произошло два хлопка. Затем крыша и одна из стен здания оказались охвачены огнем. Сотрудники центра, который на данный момент оцеплен полицией, эвакуированы. На месте возгорания работают пожарные, заключила Радченко.
URA.RU направило запрос в Российский центр науки и культуры для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Обновлено в 17:18:
РЦНК подтвердил факт возгорания в здании. «Пожар потушен. Жертв нет. Причины выясняются», — сообщили в официальном telegram-канале научного центра.
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