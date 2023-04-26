ТАСС: Российский центр науки забросали коктейлями Молотова. Видео 26 апреля 2023 в 16:58 Размер текста - 17 + В здание центра бросили бутылки с зажигательной смесью, заявила Алина Радченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В столице Кипра Никосии здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) загорелось после того, как в него были брошены коктейли Молотова. Об этом рассказала руководитель РЦНК Алина Радченко. «По сообщениям очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова», — передает слова Радченко ТАСС. Она добавила, что перед возгоранием произошло два хлопка. Затем крыша и одна из стен здания оказались охвачены огнем. Сотрудники центра, который на данный момент оцеплен полицией, эвакуированы. На месте возгорания работают пожарные, заключила Радченко. URA.RU направило запрос в Российский центр науки и культуры для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Обновлено в 17:18: РЦНК подтвердил факт возгорания в здании. «Пожар потушен. Жертв нет. Причины выясняются», — сообщили в официальном telegram-канале научного центра. В столице Кипра Никосии здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) загорелось после того, как в него были брошены коктейли Молотова. Об этом рассказала руководитель РЦНК Алина Радченко. «По сообщениям очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова», — передает слова Радченко ТАСС. Она добавила, что перед возгоранием произошло два хлопка. Затем крыша и одна из стен здания оказались охвачены огнем. Сотрудники центра, который на данный момент оцеплен полицией, эвакуированы. На месте возгорания работают пожарные, заключила Радченко. URA.RU направило запрос в Российский центр науки и культуры для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Обновлено в 17:18: РЦНК подтвердил факт возгорания в здании. «Пожар потушен. Жертв нет. Причины выясняются», — сообщили в официальном telegram-канале научного центра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям