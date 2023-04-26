Генпрокурор РФ поручил провести проверку из-за пожара в Сосьве

В Свердловской области по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова началась проверка по факту пожара в Сосьве, где огонь уничтожил больше сотни домов. Сотрудники ведомства взяли на контроль расследование двух уголовных дел, которые раннее возбудил Следственный комитет, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ на официальном сайте.
«По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту уничтожения огнем жилых строений и имущества граждан в поселке Сосьва, а также возгораний в других населенных пунктах. По предварительным данным, пожар произошел на лесопильном участке из-за неосторожного обращения с огнем», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура взяла на контроль расследование двух уголовных дел, которые ранее возбудил Следственный комитет РФ — о халатности должностных лиц и причинения смерти по неосторожности (в огне погиб 62-летний мужчина). Также прокуроры следят за тем, чтобы погорельцев обеспечили жильем и сделали соцвыплаты.
В Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Пожарным пришлось задействовать авиацию для их тушения. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Там сгорело здание больницы №23, где лечили заключенных местной колонии. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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