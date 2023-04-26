26 апреля 2023

В Перми займутся обучением руководителей по тушению лесных пожаров

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, дым, силовики, пожар, гарь, спасатели, огонь, лесной пожар, пламя, пожарные, ландшафтный пожар
Всего будет подготовлено 20 профильных специалистов Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В Пермском крае проводится аукцион на оказание услуг по обучению программе «Руководитель тушения лесных пожаров». Заказчиком выступает управление лесничествами Прикамья, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Оказание услуг по обучению программе „Руководитель тушения лесных пожаров“. Начальная цена контракта: 60 000 рублей. Объем программы: порядка 40 академических часов», — следует из описания.

Во время обучения слушатели займутся самостоятельной работой, просмотром цифровых записей и вебинаров, а также в формате онлайн будут получать консультацию от преподавателей. Курс рассчитан на 20 человек. Подрядчик обязуется приступить к исполнению в течение 12 рабочих дней с момента подписания контракта. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 5 мая.

Ранее сообщалось, что в регионе собираются ввести особый противопожарный режим, который будет действовать на период майских праздников (с 30 апреля по 10 мая). В зону риска попали 209 населенных пунктов Пермского края.

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В Пермском крае проводится аукцион на оказание услуг по обучению программе «Руководитель тушения лесных пожаров». Заказчиком выступает управление лесничествами Прикамья, указано на портале ЕИС «Закупки». «Оказание услуг по обучению программе „Руководитель тушения лесных пожаров“. Начальная цена контракта: 60 000 рублей. Объем программы: порядка 40 академических часов», — следует из описания. Во время обучения слушатели займутся самостоятельной работой, просмотром цифровых записей и вебинаров, а также в формате онлайн будут получать консультацию от преподавателей. Курс рассчитан на 20 человек. Подрядчик обязуется приступить к исполнению в течение 12 рабочих дней с момента подписания контракта. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 5 мая. Ранее сообщалось, что в регионе собираются ввести особый противопожарный режим, который будет действовать на период майских праздников (с 30 апреля по 10 мая). В зону риска попали 209 населенных пунктов Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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