26 апреля 2023
25 апреля 2023

В ХМАО полиция поймала вандала, который разгромил кладбище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка на кладбище. Нижневартовск, кладбище, сломанная ограда
Вандал разгромил кладбище в Югорске Фото:

Полиция задержала вандала, который разгромил несколько могил на кладбище в Югорске. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО.

«Подозреваемый задержан. Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — сообщили агентству в ведомстве. Сейчас в полиции устанавливают все детали происшествия.

Фото с кладбища также выложили в социальных сетях. На снимках видны поврежденные надгробия и памятники.

Вандал разбил надгробия
Вандал разбил надгробия
Фото:

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Полиция задержала вандала, который разгромил несколько могил на кладбище в Югорске. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО. «Подозреваемый задержан. Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — сообщили агентству в ведомстве. Сейчас в полиции устанавливают все детали происшествия. Фото с кладбища также выложили в социальных сетях. На снимках видны поврежденные надгробия и памятники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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