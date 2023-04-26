Вандал разгромил кладбище в Югорске
Полиция задержала вандала, который разгромил несколько могил на кладбище в Югорске. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО.
«Подозреваемый задержан. Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — сообщили агентству в ведомстве. Сейчас в полиции устанавливают все детали происшествия.
Фото с кладбища также выложили в социальных сетях. На снимках видны поврежденные надгробия и памятники.
Вандал разбил надгробия
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!