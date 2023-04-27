В Челябинской области лесные инспекторы обнаружили пьяных мужчин, поджигающих сухую траву. Об этом сообщает Главное управление лесами в регионе
«При патрулировании на территории лесного фонда Верхнеуральского лесничества обнаружен автомобиль с лицами с признаками алкогольного опьянения, поджигающими сухую траву в лесу. Заметив автомобиль лесной охраны виновники пожара скрылись», — отмечают в ведомстве.
На место ЧП лесные инспекторы тут же вызвали сотрудников полиции, чтобы найти виновных по горячим следам. Само возгорание удалось быстро ликвидировать и избежать серьезных последствий.
На видео, опубликованном в официальной группе Главного управления лесами Челябинской области, наглядно показано, как быстро распространяется огонь. Там же видно, как нарушители покидают место происшествия.
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