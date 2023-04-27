В Челябинской области инспекторы спугнули поджигателей леса. Видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, дым, силовики, пожар, гарь, спасатели, лесной пожар, пожарные, ландшафтный пожар
Поджигателей обнаружили при патрулировании на территории лесного фонда Фото:

В Челябинской области лесные инспекторы обнаружили пьяных мужчин, поджигающих сухую траву. Об этом сообщает Главное управление лесами в регионе

«При патрулировании на территории лесного фонда Верхнеуральского лесничества обнаружен автомобиль с лицами с признаками алкогольного опьянения, поджигающими сухую траву в лесу. Заметив автомобиль лесной охраны виновники пожара скрылись», — отмечают в ведомстве.

На место ЧП лесные инспекторы тут же вызвали сотрудников полиции, чтобы найти виновных по горячим следам. Само возгорание удалось быстро ликвидировать и избежать серьезных последствий.

На видео, опубликованном в официальной группе Главного управления лесами Челябинской области, наглядно показано, как быстро распространяется огонь. Там же видно, как нарушители покидают место происшествия.

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В Челябинской области лесные инспекторы обнаружили пьяных мужчин, поджигающих сухую траву. Об этом сообщает Главное управление лесами в регионе «При патрулировании на территории лесного фонда Верхнеуральского лесничества обнаружен автомобиль с лицами с признаками алкогольного опьянения, поджигающими сухую траву в лесу. Заметив автомобиль лесной охраны виновники пожара скрылись», — отмечают в ведомстве. На место ЧП лесные инспекторы тут же вызвали сотрудников полиции, чтобы найти виновных по горячим следам. Само возгорание удалось быстро ликвидировать и избежать серьезных последствий. На видео, опубликованном в официальной группе Главного управления лесами Челябинской области, наглядно показано, как быстро распространяется огонь. Там же видно, как нарушители покидают место происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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