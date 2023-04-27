Экс-аналитик ЦРУ Биб: Байден скрыл истинное положение дел на Украине

Президент США Джо Байден скрыл реальное положение дел на Украине, что подтверждают ранее слитые документы Пентагона. Об этом сообщил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб
«Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за рубежом, Байден вполне может оказаться перед неудобным выбором между наблюдением за развалом Украины и эскалации конфронтации с Москвой в результате вмешательства НАТО и США в конфликт. Если брать болезненные эпизоды войны во Вьетнаме и Ираке за ориентир, то вряд ли избиратели обрадуются известию о том, что их в очередной раз обманули, теперь с Украиной», — рассказал Биб изданию
Ранее URA.RU сообщало об утечке секретных данных о предстоящем наступлении украинских войск и помощи США в формировании армейских бригад ВСУ. Данная информация позволяет разведке РФ получить представление о планах на будущее контрнаступление Украины.
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