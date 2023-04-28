Челябинцам предложили подработку на майские праздники с зарплатой в 75 тысяч

28 апреля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Поездками на велосипеде в Челябинске можно заработать порядка 75 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Челябинска в майские праздники и летом смогут подработать велокурьерами с зарплатой от 75 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», оплата труда зависит от количества доставленных товаров. «Требуется велокурьер на доставку заказов из офисов, торговых центров, интернет-магазинов и т. д. для работы в свободном графике. Работодатель обещает заработок от 75 000 рублей в месяц», — уточнили сотрудники сервиса. При сдельной оплате такого уровня дохода удастся достичь, если выполнять за два часа по три или четыре заказа. Средняя стоимость каждого составляет 280 рублей. Однако этой вакансией список подработки в Челябинске не ограничивается. Турбаза на Увильдах в течение высокого летнего сезона готова оплачивать труд горничной. Приступать к работе требуется уже в мае. В обязанности сотрудника будет входить уборка номеров и мест общего пользования. Платить обещают от 22 тысяч рублей. Временная подработка фасовщиком школьных принадлежностей может принести от 20 тысяч рублей дохода. Сотрудник требуется на 10-14 дней, пока не будет выполнен нужный объем. Заработать удастся 40-50 тысяч рублей. Для любителей общения есть другой тип подработки — оператором кол-центра в службе доставки ролов. За 12-часовую смену работодатель будет платить по две тысячи рублей. Предстоит принимать входящие звонки, обрабатывать заявки с сайта и консультировать клиентов по ассортименту. Работа удобна тем, что график можно подобрать под свое расписание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска в майские праздники и летом смогут подработать велокурьерами с зарплатой от 75 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», оплата труда зависит от количества доставленных товаров. «Требуется велокурьер на доставку заказов из офисов, торговых центров, интернет-магазинов и т. д. для работы в свободном графике. Работодатель обещает заработок от 75 000 рублей в месяц», — уточнили сотрудники сервиса. При сдельной оплате такого уровня дохода удастся достичь, если выполнять за два часа по три или четыре заказа. Средняя стоимость каждого составляет 280 рублей. Однако этой вакансией список подработки в Челябинске не ограничивается. Турбаза на Увильдах в течение высокого летнего сезона готова оплачивать труд горничной. Приступать к работе требуется уже в мае. В обязанности сотрудника будет входить уборка номеров и мест общего пользования. Платить обещают от 22 тысяч рублей. Временная подработка фасовщиком школьных принадлежностей может принести от 20 тысяч рублей дохода. Сотрудник требуется на 10-14 дней, пока не будет выполнен нужный объем. Заработать удастся 40-50 тысяч рублей. Для любителей общения есть другой тип подработки — оператором кол-центра в службе доставки ролов. За 12-часовую смену работодатель будет платить по две тысячи рублей. Предстоит принимать входящие звонки, обрабатывать заявки с сайта и консультировать клиентов по ассортименту. Работа удобна тем, что график можно подобрать под свое расписание.