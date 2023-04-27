«Автоваз» засудил пермячку за побитую машину

28 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В суде постановили взыскать с пермячки 92 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автопроизводитель «Автоваз» отсудил у жительницы Перми 92 тысячи рублей за побитое авто. Пермячка повредила машину и пыталась вернуть ее как товар ненадлежащего качества. Об этом сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Взыскать с Бочаровой Любови Николаевны в пользу АО „Автоваз“ убытки в размере 92000 рублей», — говорится в решении. Иск о возмещении затрат на судебную экспертизу суд не удовлетворил. Ранее ответчица вернула новый купленный автомобиль Lada производителю под предлогом, что он ненадлежащего качества. При проверке специалисты выяснили, что на автомобиле появились царапины, сколы, вмятины, следы коррозии, повреждения бамперов, в чем была виновата собственница. Из-за дефектов рыночная стоимость авто была снижена, из-за чего компания подала на женщину в суд.

Автопроизводитель «Автоваз» отсудил у жительницы Перми 92 тысячи рублей за побитое авто. Пермячка повредила машину и пыталась вернуть ее как товар ненадлежащего качества. Об этом сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Взыскать с Бочаровой Любови Николаевны в пользу АО „Автоваз“ убытки в размере 92000 рублей», — говорится в решении. Иск о возмещении затрат на судебную экспертизу суд не удовлетворил. Ранее ответчица вернула новый купленный автомобиль Lada производителю под предлогом, что он ненадлежащего качества. При проверке специалисты выяснили, что на автомобиле появились царапины, сколы, вмятины, следы коррозии, повреждения бамперов, в чем была виновата собственница. Из-за дефектов рыночная стоимость авто была снижена, из-за чего компания подала на женщину в суд.