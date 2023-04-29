Пермский завод требует с банкрота 357 млн рублей

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД) предъявил финансовые требования к Артуру Васильеву, который ранее был признан банкротом. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье».
«Господин Васильев является экс-главой комитета кредиторов ЗиДа, а теперь требования пермского завода к Артуру Васильеву составляют 357,03 млн рублей. Сам Артур Васильев был признан банкротом еще в 2019 году», — сообщает издание.
Согласно материалу, требования оборонного завода были получены 26 апреля финансовым управляющим Артура Васильева — Анатолием Бидулей. Пермский ЗиД продали недавно с аукциона московскому ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» за 725 млн рублей. Новое руководство запланировало масштабную модернизацию предприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что ЗиД перешел на круглосуточный режим работы из-за увеличения заказов. Предприятие производит продукцию оборонного и гражданского назначения.
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