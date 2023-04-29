Пермский завод требует с банкрота 357 млн рублей

30 апреля 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

В Перми оборонный завод требует деньги с банкрота Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД) предъявил финансовые требования к Артуру Васильеву, который ранее был признан банкротом. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье». «Господин Васильев является экс-главой комитета кредиторов ЗиДа, а теперь требования пермского завода к Артуру Васильеву составляют 357,03 млн рублей. Сам Артур Васильев был признан банкротом еще в 2019 году», — сообщает издание. Согласно материалу, требования оборонного завода были получены 26 апреля финансовым управляющим Артура Васильева — Анатолием Бидулей. Пермский ЗиД продали недавно с аукциона московскому ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» за 725 млн рублей. Новое руководство запланировало масштабную модернизацию предприятия. Ранее URA.RU сообщало, что ЗиД перешел на круглосуточный режим работы из-за увеличения заказов. Предприятие производит продукцию оборонного и гражданского назначения.

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД) предъявил финансовые требования к Артуру Васильеву, который ранее был признан банкротом. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье». «Господин Васильев является экс-главой комитета кредиторов ЗиДа, а теперь требования пермского завода к Артуру Васильеву составляют 357,03 млн рублей. Сам Артур Васильев был признан банкротом еще в 2019 году», — сообщает издание. Согласно материалу, требования оборонного завода были получены 26 апреля финансовым управляющим Артура Васильева — Анатолием Бидулей. Пермский ЗиД продали недавно с аукциона московскому ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» за 725 млн рублей. Новое руководство запланировало масштабную модернизацию предприятия. Ранее URA.RU сообщало, что ЗиД перешел на круглосуточный режим работы из-за увеличения заказов. Предприятие производит продукцию оборонного и гражданского назначения.