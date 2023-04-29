29 апреля 2023
28 апреля 2023

Пермский завод требует с банкрота 357 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми оборонный завод требует деньги с банкрота Фото:

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД) предъявил финансовые требования к Артуру Васильеву, который ранее был признан банкротом. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье».

«Господин Васильев является экс-главой комитета кредиторов ЗиДа, а теперь требования пермского завода к Артуру Васильеву составляют 357,03 млн рублей. Сам Артур Васильев был признан банкротом еще в 2019 году», — сообщает издание.

Согласно материалу, требования оборонного завода были получены 26 апреля финансовым управляющим Артура Васильева — Анатолием Бидулей. Пермский ЗиД продали недавно с аукциона московскому ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» за 725 млн рублей. Новое руководство запланировало масштабную модернизацию предприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что ЗиД перешел на круглосуточный режим работы из-за увеличения заказов. Предприятие производит продукцию оборонного и гражданского назначения.

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Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД) предъявил финансовые требования к Артуру Васильеву, который ранее был признан банкротом. Об этом пишет издание «Коммерсант-Прикамье». «Господин Васильев является экс-главой комитета кредиторов ЗиДа, а теперь требования пермского завода к Артуру Васильеву составляют 357,03 млн рублей. Сам Артур Васильев был признан банкротом еще в 2019 году», — сообщает издание. Согласно материалу, требования оборонного завода были получены 26 апреля финансовым управляющим Артура Васильева — Анатолием Бидулей. Пермский ЗиД продали недавно с аукциона московскому ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» за 725 млн рублей. Новое руководство запланировало масштабную модернизацию предприятия. Ранее URA.RU сообщало, что ЗиД перешел на круглосуточный режим работы из-за увеличения заказов. Предприятие производит продукцию оборонного и гражданского назначения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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