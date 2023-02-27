Пермский завод-банкрот, увеличивший гособоронзаказ, не сможет погасить долг

У пермского завода-банкрота не хватит денег погасить долг даже в условиях роста гособоронзаказа

28 февраля 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

ЗиД не сможет погасить долги в рамках мирового соглашения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Конкурсный управляющий машзавода им. Дзержинского Лев Шляпин подготовил заключение по предложению основного кредитора предприятия — Федеральной налоговой службы о возможности мирового соглашения. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Шляпин полагает, что даже в условиях роста гособоронзаказа погасить долг перед ФНС невозможно. «Маржинальность таких контрактов низкая. Кроме того, предприятие обслуживает текущие платежи. ФНС предложила изучить возможность заключения мирового соглашения уже после того, как промплощадка ЗиД была выставлена на торги. Уполномоченный орган может обратиться к правительству РФ и попросить задолженности перед бюджетом», — передает издание, ссылаясь на источники, знакомые с документом. По их утверждению, Шляпин предложил кредиторам согласовать финансовые и хозяйственные мероприятия, реализация которых в перспективе поможет заключить мировое соглашение. Сам конкурсный управляющий подтвердил, что направил заключение кредиторам, но раскрыть его содержание публично отказался. ЗиД производит продукцию оборонного и гражданского назначения. Завод признан банкротом в 2005 году, сейчас предприятие находится в процедуре конкурсного производства. Летом 2022 года имущество проблемного завода продавали за 4 млрд рублей. С осени прошлого года завод перешел на круглосуточный режим работы из-за увеличения заказов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конкурсный управляющий машзавода им. Дзержинского Лев Шляпин подготовил заключение по предложению основного кредитора предприятия — Федеральной налоговой службы о возможности мирового соглашения. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Шляпин полагает, что даже в условиях роста гособоронзаказа погасить долг перед ФНС невозможно. «Маржинальность таких контрактов низкая. Кроме того, предприятие обслуживает текущие платежи. ФНС предложила изучить возможность заключения мирового соглашения уже после того, как промплощадка ЗиД была выставлена на торги. Уполномоченный орган может обратиться к правительству РФ и попросить задолженности перед бюджетом», — передает издание, ссылаясь на источники, знакомые с документом. По их утверждению, Шляпин предложил кредиторам согласовать финансовые и хозяйственные мероприятия, реализация которых в перспективе поможет заключить мировое соглашение. Сам конкурсный управляющий подтвердил, что направил заключение кредиторам, но раскрыть его содержание публично отказался. ЗиД производит продукцию оборонного и гражданского назначения. Завод признан банкротом в 2005 году, сейчас предприятие находится в процедуре конкурсного производства. Летом 2022 года имущество проблемного завода продавали за 4 млрд рублей. С осени прошлого года завод перешел на круглосуточный режим работы из-за увеличения заказов.