29 апреля 2023
28 апреля 2023

Преподавателя вуза в Челябинске заподозрили в получении денег от студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, студенты платили педагогу за хорошие оценки Фото:

Преподаватель частного вуза в Челябинске подозревается в получении денег от студентов за проставление зачетов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«По версии следствия, с октября 2021 по апрель 2022 года преподаватель частного вуза „Международный институт дизайна и сервиса“ за положительную сдачу зачетов получал от студентов деньги. Общая сумма — 22,7 тысяч рублей», — сообщил источник URA.RU.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 204.2 УК РФ («Мелкий коммерческий подкуп»). Ему вменяют шесть эпизодов преступления. Мера пресечения избирается. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СКР по Челябинской области.

Ранее в Челябинске уволили преподавателя Южно-Уральского госинститута искусств имени П.И. Чайковского Сергея Панасенко. Его обвиняли в проведении порнографических фотосессий с участием студенток.

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Преподаватель частного вуза в Челябинске подозревается в получении денег от студентов за проставление зачетов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «По версии следствия, с октября 2021 по апрель 2022 года преподаватель частного вуза „Международный институт дизайна и сервиса“ за положительную сдачу зачетов получал от студентов деньги. Общая сумма — 22,7 тысяч рублей», — сообщил источник URA.RU. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 204.2 УК РФ («Мелкий коммерческий подкуп»). Ему вменяют шесть эпизодов преступления. Мера пресечения избирается. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СКР по Челябинской области. Ранее в Челябинске уволили преподавателя Южно-Уральского госинститута искусств имени П.И. Чайковского Сергея Панасенко. Его обвиняли в проведении порнографических фотосессий с участием студенток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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