Преподавателя вуза в Челябинске заподозрили в получении денег от студентов

Преподаватель частного вуза в Челябинске подозревается в получении денег от студентов за проставление зачетов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«По версии следствия, с октября 2021 по апрель 2022 года преподаватель частного вуза „Международный институт дизайна и сервиса“ за положительную сдачу зачетов получал от студентов деньги. Общая сумма — 22,7 тысяч рублей», — сообщил источник URA.RU.
В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 204.2 УК РФ («Мелкий коммерческий подкуп»). Ему вменяют шесть эпизодов преступления. Мера пресечения избирается. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СКР по Челябинской области.
Ранее в Челябинске уволили преподавателя Южно-Уральского госинститута искусств имени П.И. Чайковского Сергея Панасенко. Его обвиняли в проведении порнографических фотосессий с участием студенток.
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