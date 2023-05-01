01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

В ХМАО восстановят поврежденный монумент. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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65 лет ТВВИКУ. Тюмень, гвоздики, цветы на монументе, мемориал
Причины обрушения монумента предстоит выяснить (фото из архива) Фото:

В поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО восстановят обрушившийся монумент «Стена Почета». Об этом сообщается в соцсетях.

«В поселке Белый Яр приводят в порядок „Стену Почета“. Накануне жители заметили, что фронтальная часть монумента повреждена», — сообщается в telegram-канале «Мегаполис Югра».

Изображения, которые были размещены на стене, хранятся в мэрии поселка. Причины повреждения монумента предстоит выяснить.

В администрацию поселка Белый Яр направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе детские и спортивные площадки, которые повредили вандалы, закроют для посещения. Ограничения будут действовать во время их ремонта.

Мемориал в поселке Белый Яр восстановят
Мемориал в поселке Белый Яр восстановят

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В поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО восстановят обрушившийся монумент «Стена Почета». Об этом сообщается в соцсетях. «В поселке Белый Яр приводят в порядок „Стену Почета“. Накануне жители заметили, что фронтальная часть монумента повреждена», — сообщается в telegram-канале «Мегаполис Югра». Изображения, которые были размещены на стене, хранятся в мэрии поселка. Причины повреждения монумента предстоит выяснить. В администрацию поселка Белый Яр направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе детские и спортивные площадки, которые повредили вандалы, закроют для посещения. Ограничения будут действовать во время их ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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