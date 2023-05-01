В поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО восстановят обрушившийся монумент «Стена Почета». Об этом сообщается в соцсетях.
«В поселке Белый Яр приводят в порядок „Стену Почета“. Накануне жители заметили, что фронтальная часть монумента повреждена», — сообщается в telegram-канале «Мегаполис Югра».
Изображения, которые были размещены на стене, хранятся в мэрии поселка. Причины повреждения монумента предстоит выяснить.
В администрацию поселка Белый Яр направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе детские и спортивные площадки, которые повредили вандалы, закроют для посещения. Ограничения будут действовать во время их ремонта.
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