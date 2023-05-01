01 мая 2023
30 апреля 2023

В ХМАО два грузовых вагона сошли с рельс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, рельсы, тту, трамвайно-троллейбусное управление, колеса вагона, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Вагоны сошли с рельс во время маневра Фото:

В Сургуте два грузовых вагона сошли с рельс. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что при производстве маневровой работы на подъездных путях необщего пользования, принадлежащих ООО „Стройкомплект“ (г. Сургут, ХМАО-Югра), допущен сход колесной пары двух вагонов груженных щебнем. Опрокидывание не допущено. Пострадавших нет», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сейчас последствия аварии устранили, а задержки поездов удалось избежать. Транспортная прокуратура устроила проверку происшествия.

Два грузовых вагона сошли с рельс
Два грузовых вагона сошли с рельс
Фото:

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В Сургуте два грузовых вагона сошли с рельс. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что при производстве маневровой работы на подъездных путях необщего пользования, принадлежащих ООО „Стройкомплект“ (г. Сургут, ХМАО-Югра), допущен сход колесной пары двух вагонов груженных щебнем. Опрокидывание не допущено. Пострадавших нет», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас последствия аварии устранили, а задержки поездов удалось избежать. Транспортная прокуратура устроила проверку происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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