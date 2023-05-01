Вагоны сошли с рельс во время маневра
В Сургуте два грузовых вагона сошли с рельс. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуры.
«Установлено, что при производстве маневровой работы на подъездных путях необщего пользования, принадлежащих ООО „Стройкомплект“ (г. Сургут, ХМАО-Югра), допущен сход колесной пары двух вагонов груженных щебнем. Опрокидывание не допущено. Пострадавших нет», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сейчас последствия аварии устранили, а задержки поездов удалось избежать. Транспортная прокуратура устроила проверку происшествия.
Два грузовых вагона сошли с рельс
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