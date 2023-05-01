В ХМАО два грузовых вагона сошли с рельс. Фото

02 мая 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Вагоны сошли с рельс во время маневра Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте два грузовых вагона сошли с рельс. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что при производстве маневровой работы на подъездных путях необщего пользования, принадлежащих ООО „Стройкомплект“ (г. Сургут, ХМАО-Югра), допущен сход колесной пары двух вагонов груженных щебнем. Опрокидывание не допущено. Пострадавших нет», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас последствия аварии устранили, а задержки поездов удалось избежать. Транспортная прокуратура устроила проверку происшествия. Два грузовых вагона сошли с рельс Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Сургуте два грузовых вагона сошли с рельс. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что при производстве маневровой работы на подъездных путях необщего пользования, принадлежащих ООО „Стройкомплект“ (г. Сургут, ХМАО-Югра), допущен сход колесной пары двух вагонов груженных щебнем. Опрокидывание не допущено. Пострадавших нет», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас последствия аварии устранили, а задержки поездов удалось избежать. Транспортная прокуратура устроила проверку происшествия.