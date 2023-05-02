С жителя Челябинска потребовали 34 млн рублей за подключение к газу на садовом участке

Участок находится в двух километрах от Шершневского кольца Фото: Илья Московец © URA.RU

С жителя Челябинска Виталия Зиновьева потребовали 34 млн рублей за подключение к газу на участке в СНТ «Заречный», который находится недалеко от Шершневского кольца. При этом саму землю челябинец приобретал за 1 млн рублей, рассказал URA.RU владелец участка Виталий Зиновьев.

«34 млн рублей за подведение газа — это абсурд, я считаю, причем это делается сознательно, чтобы люди отказались. Почему газораспределительная компания „Классик“ мощности не может обновить, поставить новые насосы, если есть желающие. В чем проблема у нас в стране газовой дать людям газ», — поделился Зиновьев.

Зиновьев недавно приобрел 15 соток земли в СНТ «Заречный» поселка Западный в Сосновском районе — напротив гольфклуба вблизи Шершневского кольца. Продал единственное жилье, и к осени планировал построить дом стоимостью 5-6 млн рублей. По закону, подведение трубы с газом длиной менее 200 метров должно было быть бесплатным.

После того как Зиновьев оставил заявку на соответствующем сайте, ему позвонили из газораспределительной кампании «Классик». Оказалось, фирма не имеет технической возможности присоединить новых потребителей. В кампании сообщили, что подведение газа на данный момент невозможно, придется ждать пять лет. Если газ нужен в ближайшее время, необходимо оплатить счет на сумму 34 млн рублей. Через два месяца после звонка, челябинец действительно получил многомиллионный счет на проведение газа до участка. Согласно договору, ему предложили провести 25 км газовой трубы. Договор необходимо было подписать в течение 10 дней. По словам Зиновьева, с такой же проблемой столкнулись и другие владельцы участков во многих поселках Сосновского района. В одном только саду «Заречный», где существующий газопровод проводили недавно, специально делали выводы на всех участках, значит расчеты на подключение к газу были на каждый дом.

Зиновьев полагает, что газораспределительная компания «Классика», дочка «Газпрома», действует по отработанной схеме — всем желающим провести к дому на участке газ, высылает соответствующий договор с большой суммой. Далее заявка не подписывается в установленный законом срок и аннулируется. Подать ее повторно можно лишь через время. Корреспондент URA.RU направил запрос в газораспределительную компанию ООО «Классик» с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не был получен.