Депутат в Пермском крае отправил землякам в зону СВО тепловизор

Бойцы, находящиеся в ЛНР, получили помощь от земляков (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат законодательного собрания Пермского края Ирек Хазиев отправил землякам в зону СВО тепловизор. Об отправке помощи в Луганскую народную республику рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Кизеловского городского округа Андрей Родыгин. По словам чиновника, военнослужащие сами попросили земляков о помощи.

«Недавно из ЛНР вернулся депутат кизеловской городской думы Алексей Михалев. Он лично доставил два тепловизора нашим землякам, которые обратились за помощью. Выражаю благодарность всем неравнодушным кизеловцам, принявшим участие в сборе средств, депутату законодательного собрания Пермского края Иреку Хазиеву, который не забывает про своих земляков и лично от себя приобрел дорогостоящий тепловизор», — написал Родыгин.

Ранее о покупке двух тепловизионных прицелов отчитались волонтеры, помогающие пермскому танковому батальону «Молот» и другим участникам спецоперации. О начале СВО было объявлено 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — денацификация и демилитаризация Украины.