На челябинской дороге женщина-водитель погибла, влетев в авто дорожных служб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
Женщина влетела в стоящий автомобиль дорожной службы Фото:

На трассе между Челябинском и Троицком скончалась женщина-водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, она угодила под автомобиль дорожной службы.

«Женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2114, совершила наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль дорожной службы. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

В ведомстве отметили, что сотрудники проводят необходимые проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Женщина врезалась в автомобиль дорожной службы
Женщина врезалась в автомобиль дорожной службы
Фото:

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На трассе между Челябинском и Троицком скончалась женщина-водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, она угодила под автомобиль дорожной службы. «Женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2114, совершила наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль дорожной службы. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. В ведомстве отметили, что сотрудники проводят необходимые проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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