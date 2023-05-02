Женщина влетела в стоящий автомобиль дорожной службы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На трассе между Челябинском и Троицком скончалась женщина-водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, она угодила под автомобиль дорожной службы.

«Женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2114, совершила наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль дорожной службы. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

В ведомстве отметили, что сотрудники проводят необходимые проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.