Женщина влетела в стоящий автомобиль дорожной службы
На трассе между Челябинском и Троицком скончалась женщина-водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, она угодила под автомобиль дорожной службы.
«Женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2114, совершила наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль дорожной службы. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.
В ведомстве отметили, что сотрудники проводят необходимые проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Женщина врезалась в автомобиль дорожной службы
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!