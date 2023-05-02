Спустя два года в Екатеринбурге возрождают масштабный уличный фестиваль

В Екатеринбурге спустя два года пройдет фестиваль MEGA URBAN FEST

Зрителей ожидают соревнования на скейтбордах, трюковых самокатах и BMX Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге вновь состоится MEGA URBAN FEST, который не проводился последние два года. Мероприятие пройдет 27 мая. Помимо музыкального хэдлайнера рэпера MARKUL, на площадке выступит финалист шоу «Новые танцы» на канале «ТНТ» Георгий Хачатуров. Об этом сообщают представители ТРЦ «МЕГА» в своих соцсетях.

«Два года мы скучали по твоему энергичному вайбу, батлам и крутым уличным артам. В 2023 твой любимый фестиваль вернулся, и мы готовы представить тебе насыщенную программу», — сообщают организаторы.

Екатеринбуржцев ожидают показательные выступления уральских пилотов, турнир по баскетболу (3×3), соревнования на скейтбордах, трюковых самокатах и BMX, выступление молодых хип-хоп исполнителей из «СТАИ», фуд-корт и маркет, где можно вместе с художниками разрисовать свои вещи. Также ожидаются батлы от «PROТанцев» и встреча с финалистом шоу «Танцы на ТНТ» Георгием Хачатуровым.

Ранее стало известно, что фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST пройдет 27 мая. Хэдлайнером мероприятия станет хип-хоп исполнитель родом из Латвии — MARKUL (настоящее имя Маркас Маркулис).