Региональный штаб ОНФ в Сургуте покидает главный активист организации

В ОНФ отрицают уход активиста из Сургута Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональный штаб ОНФ в Сургуте покидает активист Рустем Юсупов, который на протяжении шести лет представлял организацию в городе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«У Юсупова появились разногласия с другими представителями ОНФ, после чего он написал заявление о выходе из движения. Вопрос пока остается открытым. Все станет ясно после возвращения Юсупова из отпуска», — сообщил источник.

По словам собеседника, последнее время Юсупов стал менее активным и практически не занимался общественной деятельностью. Сам Юсупов в разговоре с журналистом агентства воздержался от комментария по поводу выхода из общественной организации и попросил обратиться с этим вопросом в региональный штаб ОНФ. При этом отметил, что действительно был занят и не мог уделять много времени общественной деятельности. «Могу сказать, что продолжаю занимать активную общественную позицию. И буду ее придерживаться, невзирая на то, состою я в общественной организации или нет», — сообщил Юсупов.

Руководитель ОНФ в ХМАО Виктор Снисаренко ничего не знает о выходе Юсупова из организации. Заявления от Юсупова он не видел. «У нас состав штаба утверждается на региональной конференции. Но пока ее слет не планируется. Поэтому даже если он захочет выйти, то не получится без конференции», — сообщил Снисаренко.

Ранее URA.RU сообщало, что ОНФ поднимает скандал из-за «Ботанического сада» в Сургуте. Представитель общественной организации Рустем Юсупов не мог выяснить, на каком основании мэрия закрыла для посещения часть городского парка.