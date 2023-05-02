В Екатеринбурге на станции протекла цистерна с дизельным топливом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел вечером 2 мая на станции Екатеринбург-Сортировочный
Инцидент произошел вечером 2 мая на станции Екатеринбург-Сортировочный Фото:

На станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги вечером 2 мая из вагона-цистерны протекло дизельное топливо. Следователи организовали проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 2 мая в 18:40 при осмотре грузового поезда обнаружена течь дизельного из вагона-цистерны на станции Екатеринбург-Сортировочный. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Угрозы причинения вреда окружающей среде нет. В настоящее время течь устраняется, отметили в ведомстве.

Силовики организовали проверку по этому инциденту
Силовики организовали проверку по этому инциденту
Фото:

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На станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги вечером 2 мая из вагона-цистерны протекло дизельное топливо. Следователи организовали проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ на транспорте СК РФ. «По предварительным данным, 2 мая в 18:40 при осмотре грузового поезда обнаружена течь дизельного из вагона-цистерны на станции Екатеринбург-Сортировочный. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Угрозы причинения вреда окружающей среде нет. В настоящее время течь устраняется, отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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