Инцидент произошел вечером 2 мая на станции Екатеринбург-Сортировочный
На станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги вечером 2 мая из вагона-цистерны протекло дизельное топливо. Следователи организовали проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ на транспорте СК РФ.
«По предварительным данным, 2 мая в 18:40 при осмотре грузового поезда обнаружена течь дизельного из вагона-цистерны на станции Екатеринбург-Сортировочный. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Угрозы причинения вреда окружающей среде нет. В настоящее время течь устраняется, отметили в ведомстве.
Силовики организовали проверку по этому инциденту
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!