В городе ХМАО особенные дети подготовили открытки для земляков в зону СВО. Фото

03 мая 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Мероприятие прошло в преддверии Дня Победы Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте (ХМАО) дети из центра для обучающихся с ОВЗ и школ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. «В Сургуте прошла акция „Треугольник добра“. В преддверии Дня Победы ребята из школ и центра для обучающихся с ОВЗ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении. Ребята пожелали военнослужащим здоровья, сил и скорейшего возвращения домой к родным. Отмечается, что бойцам поддержка ребят дает силы и служит дополнительной мотивацией к победе. Ранее URA.RU сообщало, что ученики школы №23 в Березовском (Свердловская область) к празднику Дню защитника Отечества отправили открытки и сладкие наборы выпускникам школы, которые проходят срочную службу в армии РФ. Мероприятие прошло в рамках акции «Посылка солдату». В Сургуте прошла акция «Треугольник добра» Telegram-канал администраци Сургута

В Сургуте (ХМАО) дети из центра для обучающихся с ОВЗ и школ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. «В Сургуте прошла акция „Треугольник добра“. В преддверии Дня Победы ребята из школ и центра для обучающихся с ОВЗ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении. Ребята пожелали военнослужащим здоровья, сил и скорейшего возвращения домой к родным. Отмечается, что бойцам поддержка ребят дает силы и служит дополнительной мотивацией к победе. Ранее URA.RU сообщало, что ученики школы №23 в Березовском (Свердловская область) к празднику Дню защитника Отечества отправили открытки и сладкие наборы выпускникам школы, которые проходят срочную службу в армии РФ. Мероприятие прошло в рамках акции «Посылка солдату».