02 мая 2023
01 мая 2023

В городе ХМАО особенные дети подготовили открытки для земляков в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкально-патриотический марафон "Zа Россию". Магнитогорск, георгиевская лента, z знак, значок z
Мероприятие прошло в преддверии Дня Победы Фото:

В Сургуте (ХМАО) дети из центра для обучающихся с ОВЗ и школ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации.

«В Сургуте прошла акция „Треугольник добра“. В преддверии Дня Победы ребята из школ и центра для обучающихся с ОВЗ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Ребята пожелали военнослужащим здоровья, сил и скорейшего возвращения домой к родным. Отмечается, что бойцам поддержка ребят дает силы и служит дополнительной мотивацией к победе.

Ранее URA.RU сообщало, что ученики школы №23 в Березовском (Свердловская область) к празднику Дню защитника Отечества отправили открытки и сладкие наборы выпускникам школы, которые проходят срочную службу в армии РФ. Мероприятие прошло в рамках акции «Посылка солдату».

В Сургуте прошла акция «Треугольник добра»
В Сургуте прошла акция «Треугольник добра»

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В Сургуте (ХМАО) дети из центра для обучающихся с ОВЗ и школ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. «В Сургуте прошла акция „Треугольник добра“. В преддверии Дня Победы ребята из школ и центра для обучающихся с ОВЗ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении. Ребята пожелали военнослужащим здоровья, сил и скорейшего возвращения домой к родным. Отмечается, что бойцам поддержка ребят дает силы и служит дополнительной мотивацией к победе. Ранее URA.RU сообщало, что ученики школы №23 в Березовском (Свердловская область) к празднику Дню защитника Отечества отправили открытки и сладкие наборы выпускникам школы, которые проходят срочную службу в армии РФ. Мероприятие прошло в рамках акции «Посылка солдату».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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