В Сургуте (ХМАО) дети из центра для обучающихся с ОВЗ и школ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации.
«В Сургуте прошла акция „Треугольник добра“. В преддверии Дня Победы ребята из школ и центра для обучающихся с ОВЗ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Ребята пожелали военнослужащим здоровья, сил и скорейшего возвращения домой к родным. Отмечается, что бойцам поддержка ребят дает силы и служит дополнительной мотивацией к победе.
Ранее URA.RU сообщало, что ученики школы №23 в Березовском (Свердловская область) к празднику Дню защитника Отечества отправили открытки и сладкие наборы выпускникам школы, которые проходят срочную службу в армии РФ. Мероприятие прошло в рамках акции «Посылка солдату».
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