Владелец подчеркнул, что оборудование отдельно не продается (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае выставлено на продажу за 2,7 миллиона рублей действующее производство окон и дверей. В сообщении на сайте бесплатных объявлений указано, что изделия сотрудники компании выпускают на оборудовании турецкого бренда.

«Продается действующий бизнес: производство окон и дверей из ПВХ. Цена: 2 700 000 рублей. Адрес: Пермский край, деревня Ванюки. Оборудование марки BROGEN (Турция)», — написано на сайте Avito.

Ранее в регионе выставили на продажу предприятие с многофункциональными цехами. Собственник оценил бизнес в 16,5 миллиона рублей.