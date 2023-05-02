02 мая 2023

В Пермском крае за 2,7 млн рублей продается бизнес с турецким оборудованием. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Игоря Холманских на объекты Атомстройкомплекса, строительные материалы, стеклопакеты, окно, производство
Владелец подчеркнул, что оборудование отдельно не продается (архивное фото) Фото:

В Пермском крае выставлено на продажу за 2,7 миллиона рублей действующее производство окон и дверей. В сообщении на сайте бесплатных объявлений указано, что изделия сотрудники компании выпускают на оборудовании турецкого бренда.

«Продается действующий бизнес: производство окон и дверей из ПВХ. Цена: 2 700 000 рублей. Адрес: Пермский край, деревня Ванюки. Оборудование марки BROGEN (Турция)», — написано на сайте Avito.

Ранее в регионе выставили на продажу предприятие с многофункциональными цехами. Собственник оценил бизнес в 16,5 миллиона рублей.

В сообщении указано, что предприятие способно выпускать до 60 изделий в смену
В сообщении указано, что предприятие способно выпускать до 60 изделий в смену
Фото:

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В Пермском крае выставлено на продажу за 2,7 миллиона рублей действующее производство окон и дверей. В сообщении на сайте бесплатных объявлений указано, что изделия сотрудники компании выпускают на оборудовании турецкого бренда. «Продается действующий бизнес: производство окон и дверей из ПВХ. Цена: 2 700 000 рублей. Адрес: Пермский край, деревня Ванюки. Оборудование марки BROGEN (Турция)», — написано на сайте Avito. Ранее в регионе выставили на продажу предприятие с многофункциональными цехами. Собственник оценил бизнес в 16,5 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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