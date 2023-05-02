Владелец подчеркнул, что оборудование отдельно не продается (архивное фото)
В Пермском крае выставлено на продажу за 2,7 миллиона рублей действующее производство окон и дверей. В сообщении на сайте бесплатных объявлений указано, что изделия сотрудники компании выпускают на оборудовании турецкого бренда.
«Продается действующий бизнес: производство окон и дверей из ПВХ. Цена: 2 700 000 рублей. Адрес: Пермский край, деревня Ванюки. Оборудование марки BROGEN (Турция)», — написано на сайте Avito.
Ранее в регионе выставили на продажу предприятие с многофункциональными цехами. Собственник оценил бизнес в 16,5 миллиона рублей.
В сообщении указано, что предприятие способно выпускать до 60 изделий в смену
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